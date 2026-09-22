فرمانده سپاه دیلم: امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا و ایستادگی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد سلیمی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده‌های شهیدان مرادی و خدام در شهرستان دیلم با همراهی جمعی از مسئولان شهرستان ، در راستای تکریم مقام شامخ شهید و شهادت و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا،با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: شهدا با تقدیم جان خود، امنیت، آرامش و عزت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همه ماست که قدردان این فداکاری بزرگ باشیم و اجازه ندهیم آرمان‌ها و ارزش‌هایی که شهدا برای آن جانفشانی کردند، به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: مهم‌ترین پیام شهدا برای نسل‌های امروز و آینده، حفظ امنیت، عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی است و این امنیت به آسانی به دست نیامده، بلکه حاصل مجاهدت، ایثار و خون پاک هزاران شهید و ایستادگی خانواده‌های آنان است.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) دیلم با بیان اینکه شهدا سرمایه‌های ماندگار انقلاب اسلامی هستند، تصریح کرد: اگر خون شهدا و ایستادگی آنان در برابر دشمنان و توطئه‌ها نبود، امروز این آرامش و امنیت پایدار را شاهد نبودیم. اقتدار و استحکام جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، به برکت خون شهیدان و هدایت‌های حکیمانه رهبر شهید و شهدای والامقام و همچنین بصیرت و ایستادگی ملت ایران شکل گرفته است.

سلیمی ادامه داد: امروز نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور با تأسی از فرهنگ ایثار و شهادت، در خط مقدم پاسداری از امنیت مردم و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی قرار دارند و همه خود را سربازان ایران و ادامه‌دهندگان راه شهدا می‌دانند.

وی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا گفت: خانواده‌های معظم شهدا نیز در این مسیر نقش بزرگی ایفا کرده‌اند و صبر و استقامت آنان، ادامه همان مسیر ایثار و فداکاری است. دیدار با خانواده شهدا تنها یک برنامه اداری نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و یادآوری مسئولیت سنگین ما در قبال خون‌های پاکی است که برای عزت و امنیت کشور بر زمین ریخته شد.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: تا زمانی که فرهنگ ایثار، شهادت، ولایت‌مداری و خدمت به مردم در جامعه زنده باشد، راه شهدا نیز زنده و پوینده خواهد بود.

سلیمی در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان، اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین وظایف ما، معرفی سیره و آرمان‌های شهدا به نسل جدید و تبیین این حقیقت است که امنیت و آرامش امروز کشور، نتیجه فداکاری مردان و زنانی است که از جان و مال خود برای ایران اسلامی گذشتند.

در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مرادی و خدام، از خانواده‌های معظم این شهدای والامقام تجلیل و بر تداوم مسیر تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شد.