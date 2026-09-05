یزدانی: ۴۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در گیلان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب با اشاره به اهمیت شکرگزاری اظهار کرد: بر اساس آیات و روایات، شکرگزاری موجب فزونی نعمت‌های الهی می‌شود.

وی با اشاره به حضور مردم در میدان‌های مختلف طی ماه‌های گذشته افزود: حضور مردم در این میدان‌ها نعمتی الهی و نشأت‌گرفته از قلب سلیم است که باید شکرگزار آن بود.

رئیس ستاد دیه گیلان با بیان اینکه حضور و میدان‌داری مردم در شرایط کنونی یک تکلیف شرعی است، تصریح کرد: می‌توان به آیندگان گفت که با اطاعت از امر رهبری، مردم ماه‌ها در میدان حضور داشتند.

یزدانی همچنین با اشاره به تحولات اخیر و مواضع رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ترامپ در نخستین روز حمله به ایران طی یک نطق هشت دقیقه‌ای، اهداف خود از آغاز جنگ را تغییر رژیم، تسلیم سپاه و دریافت تسلیحات نظامی ایران اعلام کرد که با پاسخ محکم رهبر شهید مواجه شد.

وی ادامه داد: دشمن پس از این پاسخ، نه فقط یک هفته، بلکه ماه‌هاست که با عجز و استیصال در باتلاق جنگ گرفتار شده است.

آزادی ۴۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در گیلان

رئیس ستاد دیه گیلان در ادامه با اشاره به اقدامات این نهاد در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بیان کرد: طی سال گذشته ۴۰۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با کمک و همراهی خیرین از زندان آزاد شدند.

وی افزود: مجموع بدهی این افراد حدود یک هزار و ۲ میلیارد تومان بود که با مشارکت خیرین و اقدامات ستاد دیه زمینه آزادی آنان فراهم شد.

یزدانی با اشاره به سابقه ۲۵ ساله فعالیت ستاد دیه گیلان گفت: طی این مدت ۱۴ هزار زندانی با همیاری و کمک خیرین از زندان آزاد شده‌اند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۹۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های گیلان حضور دارند، اظهار کرد: از این تعداد ۶۵ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که ۶۰ نفر از آنان مادر هستند.

رئیس ستاد دیه گیلان تأکید کرد: جای مادران و بانوان گرفتار جرائم غیرعمد در زندان نیست و آنان چشم امید به دستان بخشنده خیرین دارند.

یزدانی با تأکید بر اهمیت امیدبخشی و گره‌گشایی از مشکلات هم‌نوعان خاطرنشان کرد: ستاد دیه با هدف حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده‌ها، با کمک خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تلاش می‌کند.