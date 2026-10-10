وسکویی: ۱۴ هزار زندانی جرائم غیرعمد با کمک ستاد دیه گیلان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید وسکویی اشکوری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: آزادی زندانیان و بازگشت آنان به آغوش خانواده از اهداف مهمی است که با همراهی خیرین و مشارکت‌های مردمی قابل تحقق است.

وی با بیان اینکه ستاد دیه با هدف کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد فعالیت می‌کند، افزود: منابع مالی این مجموعه از محل کمک‌های خیرین و مردم تأمین می‌شود و کمک‌های جمع‌آوری‌شده در مسیر آزادی زندانیان واجد شرایط هزینه می‌شود.

مدیرکل زندان‌های استان گیلان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی برخی خانواده‌ها تصریح کرد: بسیاری از زندانیان جرائم غیرعمد به دلیل مشکلات اقتصادی و حوادث پیش‌بینی‌نشده گرفتار زندان شده‌اند و آزادی این افراد می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر به خانواده‌های آنان جلوگیری کند.

وسکویی اشکوری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در فرایند آزادی زندانیان، احراز نیازمندی و بررسی دقیق شرایط پرونده‌هاست. در این مسیر، واحدهای تحقیق، مددکاری زندان‌ها و سایر بخش‌های مرتبط با بررسی درخواست‌ها و پیگیری وضعیت متقاضیان، زمینه شناسایی افراد واجد شرایط را فراهم می‌کنند تا کمک‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد.

مدیرکل زندان‌های استان گیلان با تأکید بر نقش مؤثر خیرین در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: از زمان تأسیس ستاد دیه تاکنون، زمینه آزادی حدود ۱۴ هزار زندانی با کمک‌های مردمی و خیرین فراهم شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اعتماد عمومی به فعالیت‌های ستاد دیه تصریح کرد: کمک‌های مردمی زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که با بررسی دقیق و طی مراحل قانونی به افراد نیازمند اختصاص پیدا کند.

حمایت از خانواده‌های زندانیان در کنار آزادی زندانیان

مدیرکل زندان‌های استان گیلان با اشاره به اقدامات حمایتی برای خانواده‌های زندانیان گفت: در کنار تلاش برای آزادی زندانیان، حمایت از خانواده‌های آنان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انجمن‌های حمایتی و مجموعه‌های مردمی در این زمینه اقدامات مختلفی انجام می‌دهند.

وی افزود: تهیه جهیزیه برای دختران خانواده‌های زندانیان، توزیع بسته‌های معیشتی و فراهم کردن بسته‌های آموزشی از جمله اقداماتی است که با مشارکت خیرین و نهادهای حمایتی دنبال می‌شود.

وسکویی اشکوری با اشاره به اقدامات اخیر در این حوزه بیان کرد: در روزهای گذشته و با حضور رئیس سازمان، تعدادی جهیزیه برای دختران خانواده‌های زندانیان تهیه شد و بسته‌های معیشتی و آموزشی نیز برای حمایت از خانواده‌های نیازمند آماده شد.

وی با تأکید بر اینکه آزادی سرپرست خانواده می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی خانواده کمک کند، اظهار کرد: هنگامی که سرپرست خانواده از زندان آزاد می‌شود، فرصت بیشتری برای تلاش، اشتغال و تأمین نیازهای زندگی خود و اعضای خانواده‌اش پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو، آزادی زندانیان واجد شرایط در کنار حمایت‌های اجتماعی، اهمیت فراوانی دارد.

تأکید بر تداوم مشارکت خیرین

مدیرکل زندان‌های استان گیلان با اشاره به تجربه فعالیت خود در ستاد دیه گفت: اعتماد به این مجموعه ناشی از شناخت نزدیک از روند فعالیت‌ها و مشاهده تأثیر کمک‌های مردمی در آزادی زندانیان نیازمند است.

وی با قدردانی از تلاش خیرین و فعالان این حوزه ابراز امیدواری کرد که با استمرار مشارکت‌های مردمی و گسترش حمایت‌های خیرخواهانه، زمینه آزادی زندانیان بیشتری فراهم شود و خانواده‌های بیشتری از آثار مثبت این اقدامات بهره‌مند شوند.

وسکویی اشکوری در پایان با اشاره به اهمیت تداوم این حرکت خیرخواهانه، حضور مسئولان و همراهی خیرین را فرصتی برای تقویت فعالیت‌های حمایتی در استان دانست و برای تمامی خیرین و خدمتگزاران آرزوی سلامتی و توفیق کرد.