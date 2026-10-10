حضور مردم در تجمعات، پشتوانه امنیت و تقویت روحیه مدافعان کشور است

حجت‌الاسلام محسن کبریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در تجمعات علاوه بر اینکه یک عبادت جمعی محسوب می‌شود، در تقویت امنیت جامعه، افزایش روحیه مدافعان کشور و نشان دادن همراهی مردم با نظام و رهبری نقش مهمی دارد و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت حضور مردم در صحنه، تبعیت از دستور رهبر معظم انقلاب است؛ زمانی که رهبر جامعه بر حضور و استمرار حضور مردم تأکید می‌کنند، وظیفه مؤمنان، اطاعت و حضور در میدان است و نباید با محاسبات شخصی به دنبال دلیل دیگری برای این حضور بود.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: حضور اجتماعی مردم را می‌توان از مصادیق عبادت جمعی دانست و در معارف دینی، عبادات اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارند؛ همان‌گونه که نماز جماعت، دعا و جهاد در راه خدا از اعمالی هستند که آثار آن فراتر از فرد و در سطح جامعه نمایان می‌شود.

کبریایی تصریح کرد: حضور مردم در تجمعات همچنین پیام روشنی برای دشمنان دارد و موجب تقویت روحیه رزمندگان و نیروهای مدافع کشور می‌شود؛ بنابراین نباید تصور کرد که اگر در یک شهر اتفاق خاصی مشاهده نمی‌شود، تهدیدی وجود ندارد، چراکه دشمن در عرصه‌های مختلف نظامی، امنیتی و فرهنگی فعال است.

وی بیان کرد: مسئولان نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند و نسبت به مطالبات آنان بی‌تفاوت نباشند؛ مردم اردستان در ماه‌های گذشته مطالباتی را درباره حضور مسئولان در تجمعات و همچنین وضعیت حجاب مطرح کرده‌اند که انتظار می‌رود مورد توجه جدی قرار گیرد.

این قاضی دادگستری ادامه داد: در موضوع حجاب، همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه وظیفه دارند و نیروی انتظامی نیز در هفته‌های اخیر با برخی موارد هنجارشکنانه برخورد قانونی داشته است که از اقدامات و پیگیری‌های فرماندهی انتظامی شهرستان و نیروهای کلانتری ۱۱ اردستان در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

کبریایی اضافه کرد: مسئله حجاب نباید به حال خود رها شود، اما نحوه مواجهه با آن نیز باید همراه با تدبیر، آرامش و روش‌های منطقی باشد تا ضمن صیانت از ارزش‌های اجتماعی، از ایجاد تنش و اختلاف در جامعه جلوگیری شود.

وی یادآور شد: گناه اجتماعی با گناه فردی تفاوت دارد و هنگامی که یک رفتار نادرست به صورت علنی در جامعه گسترش پیدا می‌کند، آثار آن تنها متوجه فرد نیست بلکه می‌تواند بر فضای عمومی جامعه نیز اثر بگذارد؛ از این رو مسئولیت اجتماعی در برابر چنین رفتارهایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کارشناس مسائل دینی بیان کرد: در کنار تهدیدهای نظامی، نباید از مسائل فرهنگی و اجتماعی غفلت کرد و جامعه باید با هوشیاری و حفظ انسجام، در برابر برنامه‌های دشمن ایستادگی کند؛ در این مسیر، حضور مردم و مسئولان در صحنه و توجه به مطالبات عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت صلوات بر پیامبر اکرم(ص) گفت: در روایات برای صلوات بر محمد و آل محمد(ص) فضیلت فراوانی بیان شده و این ذکر نورانی از اعمالی است که مؤمنان می‌توانند به آسانی انجام دهند و از برکات آن بهره‌مند شوند.