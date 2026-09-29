هنرمند باید فرزند زمانه خود و صدای مردم باشد

عطا چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور خود در ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام تبریز اظهار کرد: برگزاری جشنوارههای تخصصی موسیقی، فرصت مناسبی برای هنرمندان جوان است تا در کنار چهرههای باتجربه این عرصه حضور پیدا کنند و تواناییهای خود را به مخاطبان و فعالان موسیقی معرفی کنند.
وی افزود: حدود پنج سال است که در حوزه آواز موغام فعالیت میکنم و در این مدت تلاش کردهام با یادگیری اصولی و استفاده از تجربه استادان این حوزه، مسیر هنری خود را ادامه دهم. در این مسیر از آموزشهای استاد حمید نامور بهره بردهام و حضور در جشنوارهها را بخشی از روند رشد و کسب تجربه یک هنرمند جوان میدانم.
چمنی ادامه داد: چنین رویدادهایی علاوه بر جنبه رقابتی، امکان آشنایی هنرمندان با یکدیگر، تبادل تجربه و آشنایی مخاطبان با ظرفیتهای مختلف موسیقی موغام را فراهم میکند و میتواند زمینهای برای شناسایی استعدادهای جدید باشد.
تبریز ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه موسیقی موغام را دارد
این هنرمند با اشاره به میزبانی تبریز از جشنواره سراسری موسیقی موغام گفت: برگزاری این رویداد در تبریز اهمیت ویژهای دارد، زیرا این شهر از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه موسیقی آذربایجانی برخوردار است و میتواند میزبان هنرمندان و علاقهمندان این حوزه از نقاط مختلف کشور باشد.
وی بیان کرد: برگزاری جشنواره موغام در شهر اولینها اتفاق ارزشمندی است و امیدوارم این رویداد در سالهای آینده نیز با قوت ادامه پیدا کند و هر دوره نسبت به دوره قبل گستردهتر و پربارتر برگزار شود.
چمنی افزود: حضور هنرمندان از مناطق مختلف کشور در چنین جشنوارهای باعث میشود ظرفیتهای موسیقی موغام بیشتر دیده شود و ارتباط میان هنرمندان نیز افزایش پیدا کند. این ارتباط میتواند به شکلگیری تجربههای جدید و معرفی بهتر این هنر به نسل جوان کمک کند.
تداوم جشنواره موغام به ماندگاری این هنر کمک میکند
وی با اشاره به برگزاری ششمین دوره جشنواره موغام اظهار کرد: اینکه این جشنواره توانسته به دوره ششم برسد، نشان میدهد برگزاری چنین رویدادهایی مورد توجه هنرمندان و علاقهمندان قرار دارد و استمرار آن میتواند در حفظ و تقویت جایگاه موسیقی موغام مؤثر باشد.
این هنرمند جوان ادامه داد: امیدوارم جشنواره موغام در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد و بتواند جایگاه خود را در میان رویدادهای مهم فرهنگی و هنری کشور حفظ کند. برای ماندگاری یک هنر، تنها فعالیت فردی هنرمندان کافی نیست و وجود برنامهها و رویدادهای مستمر نیز اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: جشنوارهها میتوانند زمینهای برای معرفی آثار و توانایی هنرمندان، بهویژه جوانان، ایجاد کنند و باعث شوند نسل جدید نیز با ریشهها و ظرفیتهای موسیقی موغام ارتباط بیشتری برقرار کند.
چمنی همچنین از تلاشهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و انجمن موسیقی استان برای برگزاری این جشنواره یاد کرد و افزود: استمرار چنین برنامههایی میتواند به پویایی فضای موسیقی و ایجاد فرصت بیشتر برای فعالیت هنرمندان کمک کند.
هنرمند نباید نسبت به مسائل جامعه بیتفاوت باشد
چمنی در بخش دیگری از این گفتگو با تأکید بر مسئولیت اجتماعی هنرمندان اظهار کرد: هنرمند نمیتواند نسبت به اتفاقاتی که در جامعه و سرزمین خود رخ میدهد بیتفاوت باشد. هنرمند باید فرزند زمانه خود باشد و بتواند شرایط جامعه، احساسات مردم و دغدغههای آنان را در آثار خود بازتاب دهد.
وی افزود: هنر با جامعه ارتباط مستقیم دارد و هنرمند نیز بخشی از همین جامعه است. بنابراین طبیعی است که اتفاقات پیرامون او بر نگاه، احساس و آثارش تأثیر بگذارد و هنرمند نیز بتواند این احساسات را به زبان هنر منتقل کند.
این هنرمند موغام ادامه داد: زمانی که جامعه با یک مسئله یا اتفاق مهم مواجه میشود، هنرمندان نیز میتوانند با آثار خود نسبت به آن واکنش نشان دهند. این واکنش الزاماً به معنای پرداخت مستقیم و شعاری به موضوعات نیست، بلکه میتواند از طریق موسیقی، شعر، تصویر و دیگر قالبهای هنری بیان شود.
وی تأکید کرد: هنرمند باید ارتباط خود را با مردم حفظ کند و از فضای جامعه فاصله نگیرد؛ چراکه بخش مهمی از اعتبار و ماندگاری آثار هنری از همین ارتباط با مردم و مسائل روز جامعه شکل میگیرد.
هنر فقط برای سرگرمی نیست
چمنی با بیان اینکه هنر نباید صرفاً به عنوان وسیلهای برای سرگرمی دیده شود، گفت: هنر میتواند احساسات، نگرانیها، امیدها و آرمانهای مردم را بیان کند و موسیقی نیز از این ظرفیت برخوردار است که بسیاری از این احساسات را بدون نیاز به توضیح مستقیم به مخاطب منتقل کند.
وی افزود: موسیقی میتواند زبان مشترک مردم باشد و احساساتی را بیان کند که شاید در قالب کلمات به راحتی قابل انتقال نباشد. به همین دلیل، مسئولیت هنرمند تنها اجرای یک اثر یا حضور روی صحنه نیست، بلکه باید نسبت به اثری که بر جامعه و مخاطب خود میگذارد نیز توجه داشته باشد.
این هنرمند جوان ادامه داد: موسیقی موغام نیز به دلیل ریشههای فرهنگی و تاریخی خود، ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی دارد و میتوان از این ظرفیت برای معرفی فرهنگ و هنر ایران و ایجاد ارتباط میان نسلهای مختلف استفاده کرد.
موسیقی میتواند صدای مردم و روایتگر دغدغههای جامعه باشد
وی با اشاره به نقش هنر در دفاع از وطن اظهار کرد: هنرمندان میتوانند با زبان هنر از سرزمین خود دفاع کنند و احساس تعلق مردم به وطن را روایت کنند. در چنین شرایطی، موسیقی میتواند به صدای مردم تبدیل شود و بخشی از احساسات مشترک جامعه را بازتاب دهد.
چمنی گفت: هنرمند باید بتواند در کنار مردم باشد و آنچه را که مردم احساس میکنند، با زبان هنر بیان کند. اگر هنر بتواند این ارتباط را حفظ کند، آثار هنری تنها برای یک مقطع زمانی تولید نمیشوند، بلکه میتوانند در حافظه فرهنگی جامعه نیز ماندگار شوند.
وی افزود: یکی از ویژگیهای هنر این است که میتواند میان افراد مختلف ارتباط ایجاد کند. موسیقی بهویژه این ظرفیت را دارد که بدون توجه به تفاوتهای فردی، مخاطبان را در یک فضای مشترک قرار دهد و احساسات مشترک را به آنها منتقل کند.
این هنرمند موغام در پایان گفت: امیدوارم روزهای خوبی در انتظار مردم ایران باشد و آرامش و سربلندی مردم بیش از گذشته برقرار شود. همچنین امیدوارم هنر و موسیقی بتوانند در ایجاد همدلی و وحدت میان مردم نقش بیشتری داشته باشند و هنرمندان نیز با مسئولیتپذیری، مسیر خود را در خدمت فرهنگ و جامعه ادامه دهند.
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