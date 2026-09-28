حسین ملکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش موسیقی در تقویت همدلی اجتماعی اظهار کرد: موسیقی همواره یکی از ابزارهای مؤثر برای ایجاد ارتباط میان مردم بوده و می‌تواند زمینه‌ساز وحدت و همبستگی در جامعه باشد.

وی افزود: در منطقه آذربایجان، موسیقی و هنر در کنار دیگر عناصر فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در زندگی مردم داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی توانسته است به عنوان عاملی برای پیوند و همدلی میان مردم عمل کند.

موغام؛ صدای وحدت و یکپارچگی

داور بخش خوانندگی ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با تأکید بر جایگاه این هنر در فرهنگ آذربایجان گفت: موغام را می‌توان صدای وحدت و یکپارچگی دانست و وظیفه ما این است که این میراث ارزشمند را حفظ کرده و متناسب با نیازهای نسل امروز به آن توجه کنیم.

ملکی‌زاده ادامه داد: حفظ یک میراث فرهنگی تنها به نگهداری شکل سنتی آن محدود نمی‌شود، بلکه باید بتوانیم آن را به زبان نسل جدید معرفی کنیم تا ارتباط جوانان با این هنر عمیق‌تر شود.

وی با بیان اینکه موغام باید برای نسل امروز جذاب و قابل دسترس باشد، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های این هنر را به درستی معرفی کنیم، زمینه ماندگاری آن در میان نسل‌های آینده نیز فراهم خواهد شد.

ضرورت شناسایی استعدادهای جدید

ملکی‌زاده با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای جشنواره‌ها، ایجاد فرصت برای حضور هنرمندان و شناسایی استعدادهای تازه است.

وی افزود: امیدوارم از دل این دوره از جشنواره نیز استعدادهای درخشانی شناسایی و به جامعه هنری معرفی شوند؛ چرا که در دوره‌های گذشته نیز شاهد حضور هنرمندانی بوده‌ایم که از طریق همین رویدادها فرصت دیده شدن و شکوفایی پیدا کرده‌اند.

داور بخش خوانندگی جشنواره موغام ادامه داد: چنین رویدادهایی می‌تواند به جوانانی که در ابتدای مسیر فعالیت هنری خود قرار دارند، انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر بدهد و زمینه ارتباط آنان با استادان و فعالان حرفه‌ای موسیقی را فراهم کند.

استمرار جشنواره به تقویت موغام کمک می‌کند

وی همچنین با اشاره به استمرار برگزاری جشنواره موغام گفت: برگزاری منظم این رویداد در سال‌های مختلف باعث شده جشنواره به تدریج جایگاه خود را پیدا کند و از نظر کیفیت و محتوای هنری نیز مسیر رو به رشدی داشته باشد.

ملکی‌زاده خاطرنشان کرد: استمرار جشنواره اهمیت زیادی دارد، زیرا رویدادهای فرهنگی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که به صورت مقطعی برگزار نشوند و یک روند مستمر برای شناسایی، پرورش و معرفی استعدادها شکل بگیرد.

وی با اشاره به نقش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و انجمن موسیقی استان در برگزاری این رویداد، گفت: همکاری مجموعه‌های فرهنگی و هنری برای تداوم جشنواره موغام ضروری است و امیدوارم این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

پیوند میراث فرهنگی با نسل آینده

ملکی‌زاده با تأکید بر مسئولیت فعالان فرهنگی در قبال میراث موسیقایی آذربایجان اظهار کرد: نسل امروز امانتدار میراثی است که از گذشته به ما رسیده و باید آن را با شناخت درست و نگاه به آینده حفظ و منتقل کنیم.

وی افزود: موغام بخشی از هویت فرهنگی مردم آذربایجان است و توجه به آن می‌تواند علاوه بر حفظ یک میراث ارزشمند، زمینه‌ای برای ایجاد ارتباط بیشتر میان نسل‌های مختلف و تقویت پیوندهای فرهنگی باشد.

داور بخش خوانندگی ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در پایان ابراز امیدواری کرد این جشنواره با کشف استعدادهای جدید و حمایت از هنرمندان جوان، مسیر خود را ادامه دهد و موغام بیش از گذشته در میان نسل جدید شناخته و شنیده شود.