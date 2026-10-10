سیدمهدی مسلمی جورجاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار امسال هفته عصای سفید با عنوان «نابینایان را بهتر ببینیم»، اظهار کرد: توجه واقعی به افراد دارای آسیب بینایی، تنها به بیان شعار محدود نمی‌شود، بلکه باید در اصلاح زیرساخت‌های شهری و فراهم کردن زمینه حضور مستقل و ایمن آن‌ها در جامعه نمود پیدا کند.

وی با بیان اینکه پیاده‌روها و معابر نامناسب می‌توانند رفت‌وآمد روزمره نابینایان را با خطر و دشواری همراه کنند، افزود: مناسب‌سازی محیط شهری از ضرورت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود تا افراد نابینا و کم‌بینا نیز بتوانند مانند سایر شهروندان از امکانات عمومی استفاده کنند.

مدیرعامل جامعه نابینایان و کم‌بینایان مازندران، اشتغال را یکی از مهم‌ترین عوامل دستیابی افراد دارای معلولیت به استقلال اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: پس از جذب موفق بیش از ۲۰۰ نفر در مرحله نخست آزمون استخدامی، پیگیری‌ها برای برگزاری مرحله دوم این آزمون ادامه دارد.

مسلمی جورجاده افزود: هدف ما این است که در مرحله بعدی، سهم بیشتری از فرصت‌های استخدامی برای نابینایان و کم‌بینایان استان اختصاص یابد و زمینه حضور این افراد در محیط‌های کاری فراهم شود.

وی تأکید کرد: افراد دارای آسیب بینایی از توانمندی‌های مختلفی برخوردارند و آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، فراهم شدن فرصت مناسب برای بروز این توانایی‌هاست؛ بنابراین باید به جای نگاه مبتنی بر دلسوزی، بر شایستگی‌ها و ظرفیت‌های این افراد تمرکز کرد.

هشدار درباره جمع‌آوری کمک‌های مردمی به نام نابینایان

مدیرعامل جامعه نابینایان و کم‌بینایان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت مؤسسات غیرمجاز و سوءاستفاده احتمالی از اعتماد خیران هشدار داد و گفت: مردم همواره در امور خیرخواهانه پیشگام بوده‌اند، اما ضروری است کمک‌های مالی با اطمینان از هویت و اعتبار نهاد دریافت‌کننده انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: شهروندان پیش از واریز هرگونه وجه، از رسمی بودن مؤسسه و نحوه فعالیت آن اطمینان حاصل کنند تا کمک‌های مردمی در مسیر واقعی حمایت از نابینایان و کم‌بینایان هزینه شود.

مسلمی جورجاده همچنین شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۹۷۵۹۰ را به‌عنوان شماره اعلام‌شده از سوی جامعه نابینایان و کم‌بینایان استان مازندران برای دریافت کمک‌های مردمی معرفی کرد.