ریگان همچنان در انتظار اتصال به شبکه گاز؛ زمستان نزدیک است

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: در آستانه فرارسیدن فصل سرد سال، ساکنان مناطق کوهستانی شهرستان ریگان، واقع در شرق استان کرمان، با چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ محرومیت از گاز طبیعی یکی از مشکلات جدی مردم این مناطق محسوب می شود.

این در حالی است که با نزدیک شدن به پاییز و زمستان، دمای هوا در این مناطق سردسیر به شدت کاهش می‌یابد و تأمین سوخت گرمایشی به دغدغه‌ای حیاتی برای اهالی تبدیل می‌شود.

مناطق کوهستانی با دارا بودن آب و هوای معتدل کوهستانی، یکی از مناطق مهم شهرستان ریگان محسوب می‌شود و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۵ هزار نفر در این بخش ساکن هستند؛ با این حال، بسیاری از روستاهای این منطقه، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و عشایری، همچنان از نعمت گاز طبیعی بی‌بهره‌اند.

پنج شهرستان شرق استان کرمان شامل بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی با کمبود ظرفیت خطوط انتقال گاز مواجه هستند.

با وجود آنکه شرکت گاز استان کرمان اعلام کرده استان با ۸۵ شهر، تاکنون گازرسانی به ۸۳ شهر را به اتمام رسانده و ۲۳۴۹ روستای استان به شبکه گاز سراسری متصل شده‌اند، اما همچنان مناطق کوهستانی و عشایری ریگان و همچنین شهرستان گنبکی از این موهبت بی‌بهره‌اند.

در همین راستا، مناقصه‌ای برای تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی در شهرستان‌های بم، نرماشیر، فهرج، ریگان، گنبکی و توابع آن در مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است که نشان‌ دهنده ادامه دار بودن چالش‌های زیرساختی در این منطقه است.

شهروندان مناطق کوهستانی و عشایری شهرستانهای ریگان و گنبکی با تأکید بر اینکه بهره‌مندی از امکانات اولیه رفاهی حق قانونی آن‌هاست، از مسئولان شرکت گاز استان کرمان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران ریگان و گنبکی خواسته‌اند تا با نگاهی عدالت‌محور، پروژه‌های گازرسانی به مناطق عشایری و کوهستانی را در اولویت قرار دهند.

به نظر می‌رسد تسریع در مطالعات فنی، تأمین اعتبارات لازم و نظارت بر روند اجرایی پروژه‌های گازرسانی، تنها راهکار کاهش آلام مردم این مناطق باشد.

مردم این مناطق امیدوارند با پیگیری جدی مسئولان، زمستان پیش رو آخرین فصلی باشد که درگیر چالش تأمین سوخت هستند.

با این حال، در شرایط کنونی و با توجه به کمبود ظرفیت خطوط انتقال گاز در شرق استان کرمان و کندی پیشرفت پروژه‌های گازرسانی، به نظر می‌رسد اهالی بخش کوهستانی گنبکی ریگان باید زمستان دیگری را نیز با استفاده از سوخت‌های جایگزین سپری کنند.

مردم خواستار گازرسانی در مناطق سردسیر هستند

یکی از اهالی روستاهای کوهستانی ریگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سختی‌های زندگی در زمستان، و تامین نفت و کپسول گاز خواستار پیگیری مسئولان شد.

زهرا امینی، با تأکید بر اینکه سرمای طاقت‌فرسای کوهستان از یک‌سو و کمبود سوخت از سوی دیگر، شرایط زندگی را برای اهالی و به‌ویژه سالمندان و کودکان سخت کرده است، می‌ گوید: ما نه تنها در تأمین سوخت با مشکل مواجهیم، بلکه تهیه آن نیز زمان زیادی را از ما می‌گیرد.

به گفته او، ساکنان این مناطق با گذشت سال‌ها از نبود گاز طبیعی، همچنان تهیه کپسول گاز و استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گازوئیل را به‌عنوان تنها گزینه پیش روی خود دارند.

ساکنان مناطق کوهستانی و عشایری گنبکی امیدوارند با پیگیری جدی مسئولان، زمستان پیش رو آخرین فصلی باشد که درگیر چالش تأمین سوخت هستند.

به نظر می‌رسد تسریع در مطالعات فنی، تأمین اعتبارات لازم و نظارت بر روند اجرایی پروژه‌های گازرسانی، تنها راهکار کاهش آلام مردم این مناطق باشد.

در همین راستا، مناقصه‌ای برای تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی در شهرستان‌های بم، نرماشیر، فهرج، ریگان، گنبکی و توابع آن در مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است که نشان‌دهنده ادامه‌ دار بودن چالش‌های زیرساختی در این منطقه است.

از مسئولان وزارت نفت می خواهم که مشکل گاز رسانی به ریگان را رفع کنند

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی در مجلس شورای اسلامی، در سال‌های اخیر بارها موضوع گازرسانی به شهرستان‌های شرقی استان کرمان از جمله مناطق کوهستانی ریگان و گنبکی را پیگیری کرده است و محور اصلی اظهارات او بر محرومیت این مناطق از نعمت گاز و ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های گازرسانی متمرکز بوده است.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات گازرسانی ذر برخی مناطق طولانی شده است، از وزیر نفت خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.

او همچنین خواستار انتقال گاز از سمت کهنوج به ریگان و از سمت بم به فهرج شد.

غضنفرآبادی، با اشاره به پیگیری‌های مستمر خود برای گازرسانی به شهرستان‌های فهرج، ریگان و گنبکی افزود: این شهرستان ها دچار محرومیت هستند و باید به آنها گازرسانی شود.

لزوم خدمات رسانی در مناطق کوهستانی ریگان و گنبکی

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: پیگیری های مداوم در راستای گازرسانی به مناطق سردسیر و کوهستانی ریگان در حال انجام است.

مراد آبیار، می افزاید: شهرستان ریگان با اینکه در کویر قرار گرفته است اما دارای دو بخش کوهستانی سردسیر و بخش کویری است و گازرسانی به بخش سردسیر با توجه به جمعیت ساکن در این منطقه ضروری است.

وی ادامه می دهد: مکاتبات لازم در این زمینه با شرکت گاز و استانداری انجام شده و با توجه به محرومیت منطقه خواستار افزایش خدمات رسانی زیر بنایی در منطقه هستیم.

فرماندار ریگان با اشاره به اینکه توسعه متوازن و عادلانه پروژه‌های عمرانی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار از اولویت‌های اساسی مدیریت این شهرستان است، می‌گوید: ارائه خدمات در روستاهای مناطق عشایری و کوهستانی ریگان، این مناطق را به عدالت در توسعه نزدیک کرده است.

آبیار، در تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه گازرسانی اعلام می‌کند: یکی از مهم‌ترین اقدامات، بحث گازرسانی به شهرستان ریگان و اجرای شبکه گازرسانی به ده ها روستا بوده است.

با نزدیک شدن به فصل سرد سال، محرومیت مناطق کوهستانی و عشایری شهرستان های ریگان و گنبکی از گاز طبیعی، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های رفاهی، ایمنی و زیست‌ محیطی این منطقه تبدیل شده است.

ساکنان این مناطق همچنان برای گرمایش منازل خود به کپسول گاز، نفت و گازوئیل وابسته‌اند؛ سوخت‌هایی که علاوه بر هزینه‌ بر بودن با مشکل توزیع نیز رو برو هستند.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که هر سال با فرارسیدن پاییز و زمستان، انتظار اهالی برای بهره‌مندی از گاز طبیعی بیشتر می‌شود.

هرچند در سال‌های اخیر پروژه‌های گازرسانی در شهرستان ریگان پیشرفت داشته و مسئولان از اجرای شبکه گازرسانی به ده‌ها روستا، تخصیص اعتبارات قابل‌توجه و واگذاری هزاران اشتراک گاز خبر داده‌اند، اما این اقدامات عمدتاً بر مرکز شهرستان و روستاهای دارای اولویت متمرکز بوده است.

ساکنان مناطق کوهستانی شهرستان ریگان و شهرستان گنبکی باید زمستان دیگری را نیز با استفاده از سوخت‌های جایگزین سپری کنند، بنابراین، اولویت‌بندی گازرسانی به این مناطق، تأمین سوخت جایگزین ایمن برای فصل سرما، شفاف‌سازی در مورد زمان‌بندی اتصال روستاهای باقی‌مانده و توجه به عدالت در توزیع خدمات، ضروری‌ترین مطالبات مردمی محسوب می‌شود.