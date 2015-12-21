برگزیدگان سومین کنگره شعر حوزه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره شعر حوزه، برگزیدگان خود را معرفی کرد.

بر این اساس هیئت داوران در بخش شعر کلاسیک حسین بیاناتی و محمد حسین انصاری‌نژاد را مشترکا به عنوان نفر اول و محمدمهدی خان‌محمدی و سید سلیمان علوی را مشترکا به عنوان نفر دوم و زهرا حسین‌زاده را به عنوان نفر سوم انتخاب و تجلیل کرد.

در بخش شعر نو، سیدمهدی موسوی نفر نخست، حمیدرضا فاضلی رتبه دوم و مینا مقدسی رتبه سوم را بدست آوردند.

در بخش کودک و نوجوان نیز سیدمهدی موسوی نفر نخست، طیبه رضوانی نفر دوم و سعید مسکری عنوان سوم را به دست آورد.

همچنین هیئت داوران از ۱۰ شاعر از جمله یک شاعر از اتریش و یک شاعر از پاکستان تقدیر کرد.