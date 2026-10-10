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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

برنامه رقابت نمایندگان تکواندو ایران در روز پایانی گرندپری پاریس

برنامه رقابت نمایندگان تکواندو ایران در روز پایانی گرندپری پاریس

در روز پایانی رقابت‌های تکواندو گرندپری پاریس روز یکشنبه دو نماینده کشورمان به دیدار حریفان خود می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که جمعه گذشته به میزبانی پاریس آغاز شده بود، فردا یکشنبه ۱۹ مهرماه با برگزاری رقابت‌های اوزان ۴۹- کیلوگرم زنان و ۸۰- کیلوگرم مردان به پایان خواهد رسید. مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری، دو نماینده کشورمان در روز پایانی، در وزن ۸۰- کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.‌

بر همین اساس، مهران برخورداری دور نخست با «توماس سیتک» از جمهوری چک مبارزه می‌کند و در ادامه به مصاف «جسوربک جایسانوف» از ازبکستان می‌رود.

در سوی دیگر جدول، امیرسینا بختیاری ابتدا با «گودمار سیگورجانسون» از ایسلند مبارزه خواهد کرد و سپس به مصاف برنده دیدار نمایندگان فرانسه و برزیل می‌رود.

تیم کشورمان با هفت تکواندو کار در این مسابقات حضور دارد که تا پایان روز دوم توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی به دو مدال طلا دست یافته است. مهدی رزمیان و محمد حسین یزدانی با باخت به دو مرد طلایی از دور مسابقات حذف شدند و ناهید کیانی هم به عنوان تنها نماینده بانوان از رسیدن به مدال بازماند.

رقابت‌های گرندپری فرانسه از تورنمنت‌های سطح G۴ به شمار می‌رود و به نفرات برتر آن در مسیر کسب سهمیه المپیک امتیاز تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۶۰، ۳۶ و ۳۱.۶ امتیاز کسب می‌کنند.

کد مطلب 6973721

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