به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه صرفاً سازوکاری اداری برای بررسی موافقت‌نامه‌ها نیست، بلکه کانون هدایت و پیونددهنده سیاست‌های حاکمیتی با مطالعات کارشناسی و مطالبات مردم است.

استاندار زنجان از قدردانی رییس جمهور از عملکرد مدیران اجرایی این استان در جذب اعتبار مصوبات سفر خبر داد و گفت: تحقق توسعه نیازمند همگرایی بیشتر، شجاعت در تصمیم‌گیری های اثربخش و پیگیری مستمر اجرای برنامه‌ها است.

وی با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجموعه مدیریتی استان در جذب اعتبارات سال گذشته افزود: با وجود شرایط جنگی و درگیری ۶ شهرستان از هشت شهرستان استان در ابعاد مختلف، نزدیک به ۱۰۰ درصد اعتبارات جذب شد که در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته قابل‌توجه است.

استاندار زنجان با تأکید بر اهمیت زمان در مدیریت منابع مالی تصریح کرد: در شرایط تورمی، تأخیر در جذب اعتبارات موجب کاهش ارزش واقعی منابع می‌شود و لازم است از موکول‌شدن اقدامات به روزهای پایانی سال مالی جلوگیری شود.

صادقی همچنین از واریز ۷۶۱ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در ماه گذشته خبر داد و گفت: مجموع واریزی‌ها به این حساب‌ها طی هفت ماه امسال به حدود سه هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد این منابع به روستاها و دهیاری‌ها و ۷۰ درصد به شهرداری‌ها، بر ضرورت نظارت فرمانداران بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مطابق قانون و اولویت‌های تعیین‌شده تأکید کرد.

استاندار زنجان با اشاره به شاخص درآمد و هزینه خانوارهای استان اظهار کرد: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد جایگاه زنجان در این شاخص بهبود یافته و استان توانسته است از میانگین کشوری عبور کند.

وی با بیان اینکه استان بیش از یک دهه با شکاف منفی معناداری در این شاخص نسبت به میانگین کشور مواجه بود، افزود: بهبود وضعیت موجود حاصل هم‌افزایی ارکان حاکمیت است و باید برای تثبیت این روند، ارتقای تاب‌آوری معیشتی خانوارها و افزایش ارزش افزوده تولید استان تلاش شود.

صادقی با اشاره به پراکندگی واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف شهرستان‌ها، ساماندهی استقرار فعالیت‌های اقتصادی را ضروری دانست و از اقدامات انجام‌شده برای کاهش زمان رسیدگی به طرح‌ها از ۲۴۰ روز به ۶۴ روز و فعالیت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان قدردانی کرد.

استاندار زنجان تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری را از رویکردهای مورد تأکید دولت چهاردهم دانست و گفت: این بسته‌ها باید با بررسی دقیق کارشناسی و بهره‌گیری از تجربه استان‌های موفق تدوین شوند و دستگاه‌های اجرایی نیز برای تسریع در استعلام‌ها، واگذاری اراضی و صدور موافقت‌های اصولی همکاری کنند تا سرمایه‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرایی شوند.

صادقی در ادامه، با اشاره به گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی، بر ضرورت هدایت این منابع به سمت اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره ارزش و تحقق رشد اقتصادی استان تأکید کرد.

وی افزود: اعطای تسهیلات باید با انضباط، هدفمندی و شفافیت همراه باشد و سازوکارهای نظارتی دقیق و مستمر برای پیشگیری از انحراف منابع و بررسی میزان اثربخشی آن‌ها در نظر گرفته شود.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به برنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، بر بسیج حداکثری ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و اجرایی استان برای افزایش مشارکت مردم تأکید کرد و گفت: دقت و جامعیت سرشماری، مبنای برنامه‌ریزی صحیح و تصمیم‌گیری برای یک دهه آینده است؛ بنابراین، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید امکانات موردنیاز ستاد سرشماری استان را بدون تأخیر تأمین کنند.

صادقی با اشاره به بررسی مصوبات مرتبط با توسعه روستایی و عشایری و ملاحظات زیست‌محیطی در جلسه شورای برنامه‌ریزی، بر ضرورت پیگیری مصوبات و هماهنگی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی با اشاره به روند بررسی اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: رئیس‌جمهور در جریان بررسی‌های انجام‌شده، از تلاش مدیران استان قدردانی کرده است.

استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه و رونق اقتصادی متوازن استان شتاب گیرد و زمینه افزایش رفاه مردم فراهم شود.