به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب اظهار کرد: با توجه به بارندگی در تمامی محورهای مواصلاتی خراسان شمالی، رانندگان ضمن رعایت فاصله طولی مناسب و تمرکز کامل هنگام رانندگی، از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها و مناسب بودن عاج لاستیک‌های خودرو اطمینان حاصل کنند.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ تصادف منجر به جرح یا فوت در محورهای استان گزارش نشده است و رعایت توصیه‌های ایمنی، نقش مهمی در داشتن سفری امن و ایمن دارد.