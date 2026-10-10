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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

رضایی‌نسب: بارش باران در تمام محورهای خراسان شمالی ادامه دارد

رضایی‌نسب: بارش باران در تمام محورهای خراسان شمالی ادامه دارد

بجنورد- رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی از بارش باران در تمامی محورهای مواصلاتی خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث پیشگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب اظهار کرد: با توجه به بارندگی در تمامی محورهای مواصلاتی خراسان شمالی، رانندگان ضمن رعایت فاصله طولی مناسب و تمرکز کامل هنگام رانندگی، از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها و مناسب بودن عاج لاستیک‌های خودرو اطمینان حاصل کنند.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ تصادف منجر به جرح یا فوت در محورهای استان گزارش نشده است و رعایت توصیه‌های ایمنی، نقش مهمی در داشتن سفری امن و ایمن دارد.

کد مطلب 6973811

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