سردار جانثاری: اجتماعات مردمی مهم ترین سنگر قدرت اجتماعی است

سردار حبیب‌الله جانثاری، معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همان‌گونه که امام شهید ما فرمودند، مردم مبعوث می‌شوند و کار را به پایان می‌رسانند؛ امروز نیز حضور گسترده مردم در نقاط مختلف کشور، جلوه‌ای از این حقیقت است.

وی با اشاره به اجتماعات مردمی در جریان جنگ رمضان افزود: این حضور در واقع به کارگاهی برای تولید قدرت ملی و بزرگ‌ترین کارگاه تربیتی دینی و انقلابی تبدیل شده است؛ جایی که زنان و مردان، از اقشار و گروه‌های سنی مختلف، در کنار یکدیگر حضور پیدا می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: اجتماعات مردمی هم نماد هویت ملی و سرمایه اجتماعی کشور است و هم صحنه دفاع مردم از سرزمین، ناموس و دین خود به شمار می‌رود. حضور مردم در خیابان‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سنگرهای قدرت اجتماعی، پیام روشنی از ظرفیت و اقتدار ملت ایران به جهان مخابره می‌کند.

جانثاری با بیان اینکه این اجتماعات نقش مهمی در تقویت آگاهی و روحیه انقلابی مردم دارد، گفت: مردم در این عرصه، بصیرت و شناخت خود را به‌روز می‌کنند و دو مؤلفه شور انقلابی و شعور انقلابی در کنار یکدیگر تقویت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شعارها و پرچم‌های حاضر در اجتماعات، جلوه‌ای از شور انقلابی مردم است و سخنرانی‌ها و تبیین‌های انجام‌شده نیز به افزایش شعور انقلابی کمک می‌کند؛ به‌گونه‌ای که شرایط جنگ، شناخت دشمن و دوست و همچنین نقش و مسئولیت هر یک از مردم در وضعیت کنونی برای جامعه تبیین می‌شود.