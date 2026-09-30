به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی بازوند صبح چهارشنبه در دوره توانمندسازی فعالان میادین «بعثت مردمی» با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در جریان حضور مردم در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: امروز باید از ظرفیت بعثت و قیام مردم برای تقویت سرمایه اجتماعی و نقش‌آفرینی مؤثر اقشار مختلف استفاده کنیم.

وی افزود: فرآیند ارتباط و گفت‌وگو با افراد مختلف جامعه باید متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آنان باشد و زمینه به‌کارگیری، نقش‌دهی و نقش‌آفرینی گروه‌های گوناگون در میدان‌های اجتماعی فراهم شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه میدان فعالیت‌های مردمی نباید یک‌دست و محدود به یک طیف خاص باشد، گفت: میدان باید واقعاً مردمی شود و همه سلایق و دیدگاه‌های فکری بتوانند در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند؛ چراکه بخشی از کم‌کاری‌ها باید با استفاده از همین ظرفیت‌ها جبران شود.

وی بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در جریان حضور مردم تأکید کرد و ادامه داد: سرمایه «جان‌فدا» باید حفظ و تقویت شود و برای استمرار این جریان، رویدادها و پویش‌های متنوع مردمی برگزار شود.

بازوند با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی تصریح کرد: دشمن به دنبال قطبی‌کردن فضای کشور است و باید مراقب باشیم نقدها و اختلاف‌نظرها به دوقطبی‌سازی در جامعه منجر نشود. حتی در نقد عملکرد دولت و رئیس‌جمهور نیز باید از ایجاد دوقطبی پرهیز کرد؛ چراکه حفظ اتحاد و مقاومت ارزشمند مردم، یک ضرورت اساسی است.

وی با اشاره به تحولات هفت‌ماهه اخیر در میدان‌های مردمی، اظهار کرد: حضور مردم در تجمعات، تشییع گسترده رهبر شهید و شکل‌گیری جریان «جان‌فدایان» از جلوه‌های بعثت نوین ملت ایران است و این ظرفیت برای تداوم و اثرگذاری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا مازندران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت نگاه تمدنی و تحولی به جریان‌های مردمی گفت: حضور مردم در حل مسائل کشور باید به‌صورت مؤثر مورد توجه قرار گیرد و مردم در موضوعات مختلف، در کنار مطالبه‌گری، برای حل مسائل نیز وارد میدان شوند.

وی افزود: نگاه به حضور مردم نباید صرفاً به مشارکت مقطعی و مناسبتی محدود شود؛ بلکه باید زمینه نقش‌آفرینی واقعی آنان در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلاه مازندران تصریح کرد: نگاه دقیق‌تر این است که به «امت مبعوث» نگرشی تمدنی و تحولی داشته باشیم؛ چراکه زمانه متفاوت شده و نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است.

وی ادامه داد: تحولات و اتفاقات این روزهای جامعه ایرانی پس از آغاز بعثت نوین ملت ایران، فرصتی بی‌بدیل برای تربیت نسل جدیدی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.

در این دوره همچنین بر ضرورت احصای روش‌های عملیاتی برای درگیرکردن طیف‌های مختلف مردم در میدان‌های اجتماعی، تقویت ارتباط با گروه‌های گوناگون، برگزاری رویدادها و پویش‌های مردمی و جلوگیری از شکل‌گیری دوقطبی در جامعه تأکید شد.