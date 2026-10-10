به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره مواجهه با دشمن اظهار کرد: شناخت شیوه‌های دشمن، تقویت ایمان و بصیرت و حفظ انسجام اجتماعی، از ضرورت‌های مقابله با توطئه‌ها و تهدیدهای پیش‌روی کشور است.

وی با اشاره به آیه ۱۹۴ سوره بقره، درباره مقابله با تجاوز دشمن گفت: آموزه‌های قرآن کریم بر ایستادگی در برابر دشمنی و تجاوز تأکید دارد؛ البته این موضوع باید در چارچوب مصالح عمومی و ضوابط دینی فهم شود و نباید آن را به اختلافات و کدورت‌های شخصی تعمیم داد.

پورذهبی با بیان اینکه شیطان از دشمنان همیشگی انسان است، افزود: انسان باید همواره مراقب رفتار و تصمیم‌های خود باشد و با خودسازی، تهذیب نفس و توجه به احوال درونی، زمینه لغزش و گرفتار شدن در دام وسوسه‌ها را کاهش دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، ایجاد تردید، اختلاف‌افکنی و جنگ روانی را از شیوه‌های دشمن برای تضعیف جامعه برشمرد و تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد دودستگی میان مردم و مؤمنان، گسترش فضای نگرانی و تردید و القای ترس، انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این‌رو، هوشیاری و پرهیز از اختلاف‌افکنی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تقویت ایمان و آمادگی دفاعی در برابر تهدیدها

وی تقویت ایمان، افزایش توان دفاعی، پرهیز از اعتماد بی‌ضابطه به دشمن و ایستادگی در برابر تهدیدها را از راهکارهای مقابله با دشمن عنوان کرد و گفت: ایمان با عبادت، یاد خدا، تهذیب نفس، صبر، استقامت و توکل تقویت می‌شود و جامعه مؤمن باید در کنار تقویت بنیه معنوی، آمادگی لازم برای دفاع از خود را نیز داشته باشد.

پورذهبی با اشاره به ضرورت شناخت ماهیت دشمن خاطرنشان کرد: حتی در صورت برقراری آتش‌بس یا پایان درگیری، نباید تصور کرد که ماهیت دشمن تغییر کرده است؛ بنابراین، هوشیاری و حفظ آمادگی در کنار توجه به مصالح کشور ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به تحولات جنگ رمضان، این رویارویی را از حوادث مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: ملت ایران در این مقطع با ایستادگی و مقاومت، توانست در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان از کشور دفاع کند.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی دفاعی کشور افزود: تقویت توان نظامی و حفظ آمادگی در برابر تهدیدها، از الزامات دفاع از استقلال و امنیت ملی است. در عین حال، کشور با وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی، باید با تدبیر و همبستگی از شرایط دشوار عبور کند.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به نقش جبهه‌های مقاومت در مقابله با دشمنان، بر اهمیت پایداری و هماهنگی در مسیر دفاع از ملت‌ها و سرزمین‌های اسلامی تأکید کرد.

تأکید بر حفظ آرامش دانشگاه‌ها و تداوم فعالیت‌های علمی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دانشگاه‌ها و مدارس گفت: دشمن تلاش می‌کند از محیط‌های علمی و ظرفیت دانشجویان برای ایجاد تنش و ناآرامی بهره‌برداری کند؛ از این‌رو، حفظ آرامش محیط‌های آموزشی و جلوگیری از سوءاستفاده از دانشجویان و استادان اهمیت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با قدردانی از مدیران و مسئولان آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها افزود: تداوم فعالیت‌های علمی و حفظ فضای آرام در مراکز آموزشی، اقدامی ارزشمند است و مسئولان این حوزه باید برای استمرار روند علمی کشور تلاش کنند.

پورذهبی در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ایران اسلامی، بر ضرورت تقویت ایمان، حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.