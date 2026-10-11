اسماعیلیان:شرایط تامین آب کلانشهر مشهد پایدار است

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بحرانی آب در کلانشهر مشهد اظهار کرد: با وجود اینکه ششمین سال تنش آبی در مشهد را سپری می کنیم و ذخایر سدها به میزان بی سابقه کمتر از ۲ درصد رسیده، اما با عنایت امام هشتم، همراهی و مشارکت شهروندان محترم و انجام پروژه‌ها و اقدامات فنی همه‌جانبه، کماکان شرایط تامین آب مشهدالرضا پایدار است؛ هرچند در صورت عدم بارندگی، وضعیت دشواری برای پاییز و زمستان در پیش داریم.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد برنامه ریزی بر اساس سناریوهای بدبینانه را یکی از نقاط قوت این شرکت طی سال‌های اخیر دانست و افزود: همواره نگاه ما در تصمیم گیری ها و اجرای پروژه ها و اقدامات فنی، بر اساس تمرکز بر شرایط بدبینانه بوده که این مهم سبب شده از سال‌های گذشته، پروژه‌های حیاتی از جنس اضطراری در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را عامل مهم و اثرگذار در مدیریت آب کلانشهر مشهد بویژه در ایام خاص و اوج مصرف برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدیریت شبکه های آب ۶ هزارکیلومتری مشهد با استفاده از بروز ترین فناوری ها، ابزار الکترونیکی انجام می شود.

اسماعیلیان مجموعه اقدامات این شرکت طی سال های اخیر در حوزه فرهنگسازی و مدیریت مصرف بهینه آب را از دیگر عوامل پایداری کنونی آب در مشهدالرضا عنوان کرد که نقش بسزایی در رفتار مصرف مردم داشته و موجب شده تا علیرغم افزایش دما و برگزاری رویدادهای ملی همچون مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در روزهای اوج مصرف، شاهد کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب نسبت به برنامه باشیم که در کشور بی نظیر است.