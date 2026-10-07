وحید بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۰ رأس گوسفند به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سرپل‌ذهاب مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این پرونده پس از کشف احشام و ارسال گزارش از سوی هنگ مرزی ثلاث باباجانی شهرستان سرپل‌ذهاب برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرپل‌ذهاب تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی محتویات پرونده و با توجه به اینکه متهم مدارک قانونی لازم برای احشام را ارائه نکرده بود، اتهام قاچاق را محرز تشخیص داد.

بهرامی گفت: بر اساس رأی صادرشده، علاوه بر ضبط ۲۰ رأس گوسفند، متهم به پرداخت ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز پس از دریافت گزارش دستگاه‌های کاشف و انجام بررسی‌های قانونی در شعب تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرپل‌ذهاب افزود: پرونده مربوط به این محموله احشام نیز پس از کشف توسط هنگ مرزی و طی مراحل قانونی برای رسیدگی به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی ارسال و در نهایت منجر به صدور حکم شد.