موانع سایت ۲۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن دهلران حل شد

فرید افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: عملیات قطعه‌بندی و آماده‌سازی سایت ۲۰۰ هکتاری مسکن دهلران در حال انجام است تا زمین‌های مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت تأمین زمین در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی ساخت مسکن در شهرستان‌ها، کمبود زمین مناسب و دارای کاربری مسکونی است و الحاق این سایت ۲۰۰ هکتاری به محدوده قانونی شهر دهلران، گام بلندی برای رفع این مانع به شمار می‌رود و زمینه را برای شروع عملیات ساخت‌وساز فراهم می‌کند.

افسرده افزود: در حال حاضر عملیات قطعه‌بندی، تسطیح و آماده‌سازی زیرساخت‌های اولیه در این سایت در حال انجام است و پس از تکمیل این مراحل، زمین‌ها در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد تا ساخت واحدهای مسکونی آغاز شود و متقاضیان بتوانند در زمان مقرر صاحبخانه شوند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان ایلام با جدیت دنبال می‌شود و تأمین زمین، یکی از پیش‌نیازهای اصلی این طرح است؛ در همین راستا، همه ظرفیت‌های قانونی برای الحاق اراضی مناسب به محدوده شهرها به کار گرفته شده تا روند ساخت مسکن در شهرستان‌های مختلف استان شتاب بگیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام خاطرنشان کرد: تأمین مسکن یکی از اولویت‌های اصلی دولت است و همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زیرساخت‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود و مردم هرچه زودتر از ثمرات این طرح بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه مسکن در شهرستان‌ها نه تنها به تأمین سرپناه برای خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب رونق ساخت‌وساز، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منطقه نیز می‌شود و امیدواریم با پیشرفت این طرح، شاهد تحول مثبت در وضعیت مسکن استان باشیم.