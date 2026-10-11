رنج های ورزش پهلوانی؛ از پروژه های نیمه تمام تا گران شدن ادوات

حجت الاسلام حامد مقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراز و نشیب های هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی مقری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تنها دو مدال به دست آوردیم در حالی که در آن سال در همه مسابقات شرکت کننده داشتیم.

رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی با بیان اینکه بعد از تغییرات اواخر سال ۱۴۰۱ مجدد به مدار اصلی برگشتیم، ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ تعداد مدال های ما در ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به ۲۶ مدال رسید

کسب ۵۳ مدال در سال ۱۴۰۴

مقری گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد مدال های ما در خراسان جنوبی به ۳۹ مدال افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۴ تعداد مدال های ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی به ۵۳ مدال رسید که بیشترین تعداد مدال های کسب شده در ورزش های مختلف بوده است.

وی تصریح کرد: در ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی اعتقاد ما بر این بوده است که ورزش باید آمیخته با اخلاق، مرام و منش پهلوانی باشد و از این جهت کمیته فرهنگی ما کارهای مختلفی را پیگیری می‌کند.

رئیس هیأت ورزش های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به ازای هر کلاس فنی یک کلاس و برنامه در حوزه فرهنگی برگزار کردیم، گفت: حضور در میادین و تجمعات شبانه، برگزاری پویش کتابخوانی و برنامه ریزی برای انس نوجوانان ورزشکار با حکمت های نهج البلاغه را نیز داشته ایم.

زورخانه های نیمه تمام؛ معظل کشتی پهلوانی

مقری با بیان اینکه کمبودهایی نیز در حوزه ورزش زورخانه ای و پهلوانی داریم، اظهار کرد: یکی از موارد زورخانه هایی است که نیمه تمام باقی مانده است که البته برای برخی از آنان اعتبار تزریق شده و در حال کار است که زورخانه بین المللی استان و زورخانه خوسف از جمله آن است.

وی افزود: امید داریم که زورخانه خوسف تا پایان سال به بهره برداری برسد ولی پروژه زورخانه در سه قلعه و فردوس همچنان نیمه تمام رها شده است.

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برخی از شهرستان ها چون سربیشه و سرایان فاقد زورخانه است، تأکید کرد: از طرف دیگر ادوات مورد نیاز ورزش پهلوانی بسیار گران شده است که در این زمینه برای تجهیز زورخانه‌ها باید به هیات کمک شود

مقری با تأکید بر ایتکه امیدواریم با همکاری هیات کشتی استان بتوانیم تحولی در کشتی پهلوانی خراسان جنوبی ایجاد کنیم، تصریح کرد: دو مطالبه مهم و حیاتی ورزش خراسان جنوبی وسیله حمل و نقل برای اعزام ورزشکاران به مسابقات و نبود خوابگان مناسب برای میزبانی‌ها است.

وی بیان کرد: این دو مطالبه همه هیئت های ورزشی استان است و امیدواریم روزی برسد که دیگر این دو درخواست را از مسئولین نداشته باشیم.

خراسان جنوبی، میزبان مسابقات هنر مرشدی و میانداری می شود

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین میزبانی مسابقات هنر مرشدی و میانداری را در رده سنی جوانان و بزرگسالان در خراسان جنوبی در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه را خواهیم داشت.

مقری گفت: متأسفانه موفقیت های کسب شده ورزشکاران رشته پهلوانی برای برخی از مسئولین عادی شده است و چندان به چشمشان نمی آید در حالی که برای آن تلاش و زحمت فراوانی کشیده می شود.

وی تصریح کرد: وقتی موفقیتی به دست می آید پشت آن تلاش شبانه روزی و نخوابیدن ها و ... است و نباید به عنوان یک امر عادی به آن نگاه کرد.