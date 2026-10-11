گرانی افسارگسیخته خودرو قابل قبول نیست؛ دولت باید پاسخگو باشد

محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی و وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: در رابطه با این موضوعات، جلساتی با حضور متولیان امر، به‌ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، برگزار کرده‌ایم.

وی افزود: متأسفانه نوسانات ارزی باعث شده خودروسازان از این وضعیت یا شرایط جنگی استفاده کنند و قیمت خودرو به‌صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کند که این موضوع به‌هیچ‌وجه درست نیست.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: انتقادات جدی ما به همین افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست. نباید با افزایش هیجانی نرخ دلار، خودروسازان نیز قیمت محصولات خود را تا این اندازه بالا ببرند. اکنون قیمت برخی خودروهای داخلی در همین مدت کوتاه به سه تا چهار میلیارد تومان رسیده است.

اقشار ضعیف جامعه توان خرید خودروهای میلیاردی را ندارند

معتمدی‌زاده ادامه داد: امروز داشتن خودرو و سوار شدن بر خودروی شخصی برای بسیاری از مردم به آرزو تبدیل شده است. اقشار متوسط و ضعیف جامعه واقعاً توان خرید خودروهای دو یا سه میلیاردی و بالاتر را ندارند.

وی با اشاره به راهکارهای مقابله با افزایش قیمت خودرو، گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند این وضعیت را بشکند، پاسخگویی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. واقعاً این چه وضعیتی است و چرا نرخ دلار باید به این شکل افزایش پیدا کند؟ اینکه بانک مرکزی مسئولیت را به گردن وزیر اقتصاد بیندازد و در نهایت پاسخ درست و شفافی ارائه نشود، قابل قبول نیست.

نماینده مردم سیرجان در مجلس تأکید کرد: امروز همه باید پاسخگو باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به سهم خود پاسخگو باشد و سایر متولیان امر نیز مسئولیت خود را بپذیرند. این دستگاه‌ها حلقه‌های وابسته به یکدیگر هستند و هرکدام باید به سهم خود درباره وضعیت موجود صنعت خودرو پاسخ دهند.

ضعف نظارت منجر به سوءاستفاده دلالان و مافیا شده است

معتمدی‌زاده با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار، اظهار کرد: متأسفانه نظارت جدی بر بازار خودرو وجود ندارد. بسیاری از مشکلاتی که در موضوعات مختلف با آن مواجه می‌شویم، ناشی از نبود نظارت است. دولت باید با روحیه جهادی نظارت کند.

وی افزود: اینکه عده‌ای دلال و مافیا بتوانند در موضوعات مختلف و در فضای جنگی از شرایط سوءاستفاده کنند و جیب خود را پر کنند، موضوعی است که دولت باید آن را مدیریت کند. توقع ما از دولت این است که این فضا را مدیریت کند و اجازه چنین سوءاستفاده‌هایی را ندهد. واقعاً آیا درست است که قیمت خودرو به این شکل افسارگسیخته افزایش پیدا کند؟

مردم از قیمت خودرو ناراضی هستند

وی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل نود مجلس درباره بازار خودرو، گفت: تاکنون چندین جلسه در رابطه با پرونده خودروسازی برگزار کرده‌ایم و همچنان پیگیر این موضوع هستیم تا ان‌شاءالله بتوانیم وضعیت موجود را سامان دهیم.

معتمدی‌زاده تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مردم از نمایندگان مجلس همین موضوع است؛ مردم می‌پرسند این چه وضعیتی است و چرا قیمت خودرو به این شکل افزایش پیدا می‌کند؟ ما نیز پاسخی نداریم که به مردم دهیم. دولت باید به‌صورت شفاف درباره این وضعیت توضیح دهد و واقعاً از ادامه گرانی خودرو جلوگیری کند.

واردات خودروهای باکیفیت می‌تواند قیمت‌ها را بشکند

نماینده مردم سیرجان در مجلس با تأکید بر ضرورت تسهیل واردات خودرو گفت: اگر دولت شرایطی فراهم کند که واردات خودرو به میزان کافی صورت بگیرد، حداقل قیمت خودروهای داخلی شکسته می‌شود. باید کاری کنند که خودروهای باکیفیت وارد کشور شوند، حتی اگر این خودروها دست‌دوم هستند، وارد شوند تا قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کند.

وی افزود: اینکه خودروسازان خودروهایی را که از قبل در انبار دارند و با قیمت‌های قبلی تولید شده‌اند، اکنون با قیمت‌های جدید عرضه کنند، ناراحت‌کننده است. همچنین قطعاتی که از قبل موجود بوده‌اند، اکنون در بازار با قیمت‌های چندبرابری عرضه می‌شوند.

معتمدی‌زاده تأکید کرد: این موارد واقعاً نشان می‌دهد که هیچ نظارتی وجود ندارد. ما نسبت به این نبود نظارت انتقاد داریم و موضوع را پیگیری می‌کنیم. یکی از پرونده‌های جدی که در کمیسیون اصل نود مجلس در حال پیگیری آن هستیم، همین موضوع خودرو است.