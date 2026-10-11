روایت فیلمسازان مستقل کوتاه از جنگ؛ منتظر تمدید اسکار کوالیفای هستیم!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بهروز شعیبی دبیر چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران امروز ۱۹ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

شعیبی در ابتدای این نشست خبری ضمن تسلیت درگذشت داریوش عیاری فیلمبردار سینما عنوان کرد: یک سال عجیب را پشت سر گذاشتیم اما فرهنگ و هنر که بستر انعکاس اتفاقات هستند، کار خودشان را به خوبی انجام داده اند. ۲۴۵۶ اثر به دبیرخانه ارسال شد که نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است. یکی از ویژگی‌های امسال رشد جدی آثار پویانمایی است و به همین دلیل مدت زمان باکس پویانمایی ما نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کرده است.

وی درباره رویکرد این دوره جشنواره بیان کرد: زمانی که فراخوان منتشر شد ما درگیر جنگ رمضان بودیم و در این جنگ گویا همه ما بازخوانی دوباره از داشته‌هایمان داشتیم. اندیشه ایرانی اشاره به داشته‌های ما دارد که گاهی از آنها غفلت می‌کنیم.

شعیبی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط بخش بین‌الملل گفت: تمام تلاش‌ها بر این است که حدود ۱۶ داور بین‌المللی به صورت حضوری به ایران بیایند. نهادهای مختلف تلاش می‌کنند که این افراد در ایران حضور پیدا کنند. ما از کشورهایی مثل مکزیک، هند، سنگال، عراق، روسیه و … مهمان داریم. همچنین یک پیچینگ بین المللی داشتیم که از فیلمسازان دعوت کرده بود طرح‌هایشان را بفرستند. یک گروه مشغول گزینش آثار شدند و در نهایت ۱۱ اثر نهایی شد. داوران نیز از ایران، روسیه و هند بودند.

وی درباره حضور فیلمسازانی که سال گذشته عضو هیئت داوری بودند، بیان کرد: قاعدتا در فیلم کوتاه همیشه از متخصصان این حوزه برای داوری دعوت می‌کنیم. ممکن است این آدم‌ها سال بعد خودشان فیلم تولید کنند.

دبیر جشنواره درباره کارگاه‌های امسال اظهار کرد: بخشی از کارگاه‌ها از سال گذشته ادامه دارند مانند «کارگاه استعداد نو». طبق تجربه سال گذشته از فرهیختگان دعوت و جلسات بینارشته‌ای برگزار می‌شود. ما ۲ نشست تخصصی برای عکاسان بخش عکس طراحی کردیم.

به «کتاب و سینما» نگاه حاشیه‌ای نداریم

وی درباره در حاشیه بودن بخش «کتاب و سینما» توضیح داد: بخش اقتباس برای ما بخش جنبی نیست. دوستانی که در بخش اقتباس فیلم دارند یک امتیاز دارند که اگر فیلمشان در این بخش حضور دارد امکان راهیابی به جشنواره منطقه ای را پیدا می‌کنند. سعی ما این است که فیلمنامه های برگزیده مورد حمایت انجمن قرار بگیرد. ضمن لطف دوستان خانه کتاب ما فکر می‌کنیم هر همکاری با نهادی یک همکاری دوطرفه است. ما دوست داریم با خانه کتاب کار ‌کنیم در صورتی که دغدغه فیلم برای دوستان نیز پررنگ باشد.

شعیبی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره حضور فیلم‌هایی درباره اتفاقات سال گذشته و رویکرد انتخاب این آثار در جشنواره توضیح داد: تعداد آثار «وطن به روایت من» ۱۸ اثر است و باکسی مخصوص آثار جنگ رمضان است. آثار ارسالی زیاد بود اما مشخصا سختگیری ما نیز کم نشد؛ امسال تولیداتی داریم که صرفا ارگانی نیستند و حتی فیلمسازان مستقل درباره جنگ فیلم ساخته‌اند. درواقع تلاش ما این بود که فضای بیشتری را به موضوع جنگ اختصاص دهیم و بچه‌های میناب یکی از موضوعات اصلی بود که فیلمسازان به آن پرداخته بودند.

فیلمی درباره وقایع دی نداشتیم

وی در پاسخ به این پرسش که فیلمی درباره وقایع دی به جشنواره ارسال شده است یا خیر، گفت: تقریبا کنار هیئت انتخاب، فیلم‌ها را دیدم و به یاد ندارم که فیلمی درباره وقایع دی ماه ساخته شده باشد یا حداقل برای ما فیلمی ارسال نکردند.

شعیبی درباره مباحث آموزشی جشنواره بیان کرد: سال گذشته ما با دوستان آموزش جهت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی حرکت کردیم. به امید خدا امسال مدرسه مجازی انجمن را خواهیم داشت و سرفصل‌های آموزشی را به سایر نقاط کشور می‌رسانیم. امسال توجه ویژه‌ای به بخش تولید داشتیم، پیچینگ‌های جدید برگزار شد و پیچینگ‌های منطقه‌ای را آغاز کردیم. بلافاصله بعد از جشنواره مجدد ۲ پیچینگ در منطقه آذربایجان شرقی و غربی برگزار خواهیم کرد. تا امسال روند تولید جشنواره برای خود ما قابل قبول است و حدود ۹۵ اثر تولید کرده‌ایم.

وی درباره فیلم‌های بخش هوش مصنوعی اظهار کرد: حضور هوش مصنوعی در سینما برای خود من هم بسیار ترسناک شده است و اگر ما این موضوع را نادیده بگیریم‌ برای ما هزینه فرهنگی به بارمی‌آورد. ملاک داوری آثار هوش مصنوعی این بود که هوش مصنوعی را به منزله یک ابزار نگاه کنیم. متاسفانه برخی آثار در تکنیک بسیار خوب بودند اما قصه و فیلمنامه نداشتند.

نگاه حمایتی به ضرر فیلمسازان شهرستان است؟

دبیر جشنواره فیلم کوتاه عنوان کرد: ۷۴ درصد آثار جشنواره سهم شهرستانی‌ها است. باید ۲ موضوع را با هم تفکیک کنیم؛ یکی بحث انجمن است که مسئولیت رساندن تجهیزات به استان‌ها را دارد. جشنواره فیلم کوتاه تهران یک رویداد بین‌المللی است که شاخصه داوری متفاوتی دارد. اگر نگاه حمایتی را نسبت به فیلم‌های استان‌ها داشته باشیم کمک بزرگی به این هنرمندان است. البته امسال هیچ نگاه حمایتی به استان‌ها نداشتیم اما بسیار فیلم‌های باکیفیتی ساختند و در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند.

خطر حذف اسکار کوالیفای وجود دارد؟

شعیبی درباره سال آخر اسکار کوالیفای بودن جشنواره عنوان کرد: از سال گذشته عطا مجابی، بخش بین الملل جشنواره را سازمان داده و به صورت فعال کار خود را انجام می دهد. امسال سال آخر اسکار کوالیفای است و تمام مراحل اداری انجام شده و منتظر پاسخ آکادمی اسکار هستیم. من فکر می‌کنم مساله‌ای وجود نداشته باشد مگر اینکه مسائل غیرسینمایی در این تصمیم دخیل باشد.

فیلمسازان آثار با موضوعات خاص را برای ما نمی‌فرستند

وی درباره موضوعات چالشی جشنواره امسال تصریح کرد: وقتی درباره جشنواره فیلم کوتاه تهران و انجمن سینمای جوانان صحبت می‌کنیم خود فیلمسازان تفکیکی قائل می‌شوند و برخی آثار را برای ما ارسال نمی‌کنند. من در این ۲ سال با فیلمی مواجه نشدم که مشکل خاصی (از منظر حجاب) داشته باشد. هیچ ممیزی در شکل کلان وجود ندارد اما مساله فرهنگ‌ عمومی مردم برای ما اهمیت دارد. ما فیلم‌هایی داریم که در ظاهر هیچ مشکلی ندارد اما از کلمات مختلف و شوخی‌های زننده استفاده کرده اند. موضوع خاصی از پیش برای ما ممنوعیت ندارد و برخود ما با موضوعات مشروط به روایت خود فیلمساز است. درواقع فیلمی نداشتیم که نسبت به انتخابش دچار چالش شویم بازهم تاکید می‌کنم که اینگونه آثار برای ما ارسال نمی‌شود. امسال با یک سینمای قدرتمند کوتاه مواجه هستیم که قابل اعتنا است.

شعیبی عنوان کرد: هر چه هوش‌ مصنوعی جای خودش را در سینما باز می‌کند باید مباحث حقوقی آن نیز بررسی شود. رابطه ما با هیئت انتخاب و داوری رابطه حرفه‌ای است و ما هیچ چیزی را از قبل به آنها اعلام نکردیم. دوستان نیز سعی می‌کنند فارغ از روابط شخصی آثار را بررسی کنند. همچنین ۲ سال است که فیلم‌ها را بدون لوگوی نهاد تولیدکننده برای داوری ارسال می کنیم.

ساخت یک پلتفرم تخصصی فیلم کوتاه

وی با اشاره به ساخت یک پلتفرم تخصصی برای فیلم کوتاه گفت: ایجاد پلتفرم‌های فیلم کوتاه یکی از اهداف انجمن است که متاسفانه به دلیل مراحل اجرایی به جشنواره امسال نرسید اما حتما در طول سال این پلتفرم تخصصی راه‌اندازی می‌شود. اکران «قرار» حدود یک سال است که برگزار می‌شود و فیلم‌ها با بلیت نیم‌بها اکران می‌شوند تا ارتباط مخاطبان با فیلم کوتاه برقرار شود.

شعیبی در پایان عنوان کرد: جایزه بازیگری از سال گذشته به جشنواره اضافه شد زیرا با تعداد زیادی بازیگر خوب در فیلم‌ها مواجه بودیم. جایزه صدابرداری و صداگذاری نیز امسال ادغام شده است زیرا تفکیک این ۲ بخش برای داوری کار سختی بود.