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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

اطلاعیه مهم آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی درباره برگزاری رزمایش جانفدا

اطلاعیه مهم آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی درباره برگزاری رزمایش جانفدا

بیرجند- اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی با صدور اطلاعیه‌ای، ساعت تعطیلی مدارس متوسطه اول و دوم را امروز یکشنبه ساعت ۱۳ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیران محترم، اولیای گرامی و دانش‌آموزان عزیز مدارس دوره اول و دوم متوسطه شهر بیرجند، اعلام کرد: با توجه به برگزاری رزمایش بزرگ «جانفدا» در روز یکشنبه ۱۹ مهرماه از ساعت ۱۴ و به منظور مدیریت تردد و سهولت حضور علاقه‌مندان به میهن اسلامی در این مراسم باشکوه، همه مدارس دوره اول و دوم متوسطه شهر بیرجند که ساعت تعطیلی آن‌ها طبق روال عادی بعد از ساعت ۱۳ است، امروز یکشنبه ساعت ۱۳ تعطیل خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: مقتضی است مدیران مدارس نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق به اولیا و دانش‌آموزان گرامی، اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

لازم به ذکر است که مدارس ابتدایی شیفت عصر طبق روال قبل فعالیت خواهند داشت.

کد مطلب 6974082

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