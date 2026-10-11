آغاز اجرای عمومی نمایش «رختشورشاه» در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان اعتدالی اظهار کرد: نمایش کمدی رختشورشاه به نویسندگی بابک لطفی خواجه پاشا و کارگردانی رضا علوی از جمله آثار شرکت‌کننده در سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری است که شرایط اجرای عمومی آن در ۲ هفته پایانی مهر امسال در شهرکرد مهیا شده است.

وی با بیان اینکه در این نمایش ایرانی، داستانی شاد از ماجراهای یک روز قبل از تاجگذاری احمدشاه قاجار و پناه بردن او به رختشورخانه شاهی برای تماشاگران روایت می‌شود، افزود: رختشورشاه تا ۲۷ مهر هرشب از ساعت ۱۹ در فرهنگسرای شهرکرد روی صحنه است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در ادامه یادآور شد: نمایش رختشورشاه در جشنواره سی‌و هفتم تئاتر استانی حضوری موفق را رقم زد و هفت عنوان برگزیده و شایسته تقدیر در بخش‌های کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن، طراحی لباس، گریم و چهره‌پردازی و موسیقی و آهنگسازی به دست آورد.

اعتدالی به حضور این نمایش به کارگردانی رضا علوی در بخش فراگیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز اشاره کرد و گفت: علوی علاوه بر کارگردانی این اثر، در اجرای آن در جشنواره فجر، بازی در نقش انسی‌معزالدوله را برعهده داشت که توانست برای این تقش‌آفرینی جایزه برگزیده این جشنواره را به خود اختصاص دهد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: هم‌اکنون در اجرای عمومی این نمایش در شهرکرد، بهزاد ترابیان، سعید صمیمی، رضا علوی، داود یادگاری، سورنا حاجی‌پور، مرضیه نوشاد، آتنا همتیان، بهار غفاری، ستاره قاسمی، زهرا کوهی فایق، محمدعلی طاهری و مهسا حاجبی‌مقدم به ایفای نقش می‌پردازند.

وی درباره دیگر عوامل اجرای رختشورشاه نیز اظهار داشت: سعید صمیمی علاوه بر بازیگری، سرپرستی این گروه نمایشی را برعهده دارد و مهسا حاجبی مقدم و باران مرادی هم به عنوان دستیاران کارگردان، اجرای این اثر را همراهی می‌کنند.

اعتدالی با بیان اینکه زهرا محمدی، عبداله قاسمی،زهرا شاهسوند و حسین قائدی بارده به ترتیب به عنوان منشی صحنه، مدیر اجرایی، روابط عمومی و تنظیم‌کننده موسیقی در جمع عوامل اجرایی نمایش رختشورشاه حضور دارند، گفت: مهدی احمدی، شنتیا مختاریان، روح‌الله اشراقی، حسان بخشیان و محمد حسین علوی هم اعضای گروه موسیقی هستند که قطعات مختلفی را به صورت زنده در این نمایش اجرا خواهند کرد.

وی همچنین از سحر آذرخش به عنوان طراح گریم، فاطمه علوی، سونیا پرویزی فرد و فاطمه فتحی در بخش پویانمایی اثر، سینا ابراهیمی به عنوان طراح پوستر و بروشور، آنیتا جمشیدی و محدثه شاهسوند به عنوان جامه‌داران، آرش مظفری و صالح امیری به عنوان مدیران صحنه و رضا ولی‌پور دهکردی و نوید جعفرزاده سامانی به عنوان گویندگان نریشن این نمایش نام برد.

گفتنی است، هم‌اکنون نزدیک ۶۰۰ هنرمند در چهارمحال و بختیاری مشغول به فعالیت در عرصه تئاتر و نمایش هستند.