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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

مراقبت بیش از ۱۳۶ هزار کودک زیر پنج سال در هرمزگان طی شش‌ماهه نخست سال

مراقبت بیش از ۱۳۶ هزار کودک زیر پنج سال در هرمزگان طی شش‌ماهه نخست سال

بندرعباس - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۳۶ هزار و ۹۵۵ مورد مراقبت از کودکان زیر پنج سال در سطح استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، معاون بهداشتی ، به مناسبت هفته ملی کودک (۱۵ تا ۲۱ مهرماه)، با اشاره به اهمیت توجه به سلامت، رشد، نشاط و آینده کودکان، این هفته را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مراقبت از کودکان و ارتقای آگاهی خانواده‌ها نسبت به نیازهای جسمی، روانی و عاطفی آنان دانست.

وی با بیان اینکه سال‌های اولیه زندگی از مهم‌ترین و اثرگذارترین دوره‌های رشد و تکامل انسان به شمار می‌رود، اظهار داشت: در این دوران، بنیان‌های رشد جسمی، تکامل، شکل‌گیری پیوندهای عاطفی و ایجاد عادت‌های سلامت‌محور در کودکان شکل می‌گیرد؛ ازاین‌رو، ارائه مراقبت‌های به‌موقع، تغذیه مناسب، فراهم‌کردن محیطی امن و برقراری تعامل مؤثر و پاسخگو با کودک، نقش مهمی در شناسایی نیازها، ارتقای سلامت و پیشگیری از بروز خطرات احتمالی دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: هفته ملی کودک فرصت مناسبی برای برجسته‌سازی اهمیت این اولویت‌ها، تقویت مشارکت خانواده‌ها و نزدیک‌تر کردن پیام‌های سلامت به جامعه است تا با افزایش آگاهی والدین و مراقبان کودک، زمینه رشد سالم و همه‌جانبه کودکان فراهم شود.

میرزاده در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت کودکان در شش‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت، ۱۳۶ هزار و ۹۵۵ مورد مراقبت از کودکان زیر پنج سال در سطح استان انجام شده است. همچنین، مشاوران شیردهی استان ۲ هزار و ۶۰۶ مورد مشاوره تغذیه با شیر مادر ارائه کرده‌اند و وضعیت ۵۲۱ کودک پرخطر بستری‌شده در بیمارستان‌های استان نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های مراقبتی و حمایتی در حوزه سلامت کودکان خاطرنشان کرد: توجه مستمر به وضعیت سلامت کودکان، حمایت از تغذیه با شیر مادر، شناسایی و پیگیری کودکان پرخطر و افزایش آگاهی خانواده‌ها، از اقدامات مؤثر در مسیر ارتقای سلامت نسل آینده است و تحقق این اهداف، نیازمند همکاری و همراهی خانواده‌ها، کادر سلامت و سایر دستگاه‌های مسئول است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان، با گرامیداشت هفته ملی کودک و یاد و خاطره ۱۶۸ فرشته آسمانی مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت پاسداشت حقوق کودکان و فراهم‌کردن محیطی سالم، شاد، امن و حمایتگر برای آنان تأکید کرد و گفت: کودکان امروز، سازندگان فردای جامعه هستند و سرمایه‌گذاری برای سلامت، رشد و شادابی آنان، گامی اساسی در مسیر ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای کشور است.

کد مطلب 6974098

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