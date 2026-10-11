به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، معاون بهداشتی ، به مناسبت هفته ملی کودک (۱۵ تا ۲۱ مهرماه)، با اشاره به اهمیت توجه به سلامت، رشد، نشاط و آینده کودکان، این هفته را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مراقبت از کودکان و ارتقای آگاهی خانواده‌ها نسبت به نیازهای جسمی، روانی و عاطفی آنان دانست.

وی با بیان اینکه سال‌های اولیه زندگی از مهم‌ترین و اثرگذارترین دوره‌های رشد و تکامل انسان به شمار می‌رود، اظهار داشت: در این دوران، بنیان‌های رشد جسمی، تکامل، شکل‌گیری پیوندهای عاطفی و ایجاد عادت‌های سلامت‌محور در کودکان شکل می‌گیرد؛ ازاین‌رو، ارائه مراقبت‌های به‌موقع، تغذیه مناسب، فراهم‌کردن محیطی امن و برقراری تعامل مؤثر و پاسخگو با کودک، نقش مهمی در شناسایی نیازها، ارتقای سلامت و پیشگیری از بروز خطرات احتمالی دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: هفته ملی کودک فرصت مناسبی برای برجسته‌سازی اهمیت این اولویت‌ها، تقویت مشارکت خانواده‌ها و نزدیک‌تر کردن پیام‌های سلامت به جامعه است تا با افزایش آگاهی والدین و مراقبان کودک، زمینه رشد سالم و همه‌جانبه کودکان فراهم شود.

میرزاده در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت کودکان در شش‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت، ۱۳۶ هزار و ۹۵۵ مورد مراقبت از کودکان زیر پنج سال در سطح استان انجام شده است. همچنین، مشاوران شیردهی استان ۲ هزار و ۶۰۶ مورد مشاوره تغذیه با شیر مادر ارائه کرده‌اند و وضعیت ۵۲۱ کودک پرخطر بستری‌شده در بیمارستان‌های استان نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های مراقبتی و حمایتی در حوزه سلامت کودکان خاطرنشان کرد: توجه مستمر به وضعیت سلامت کودکان، حمایت از تغذیه با شیر مادر، شناسایی و پیگیری کودکان پرخطر و افزایش آگاهی خانواده‌ها، از اقدامات مؤثر در مسیر ارتقای سلامت نسل آینده است و تحقق این اهداف، نیازمند همکاری و همراهی خانواده‌ها، کادر سلامت و سایر دستگاه‌های مسئول است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان، با گرامیداشت هفته ملی کودک و یاد و خاطره ۱۶۸ فرشته آسمانی مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت پاسداشت حقوق کودکان و فراهم‌کردن محیطی سالم، شاد، امن و حمایتگر برای آنان تأکید کرد و گفت: کودکان امروز، سازندگان فردای جامعه هستند و سرمایه‌گذاری برای سلامت، رشد و شادابی آنان، گامی اساسی در مسیر ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای کشور است.