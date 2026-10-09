به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان، با اشاره به گزارش‌های دریافتی، بازدیدهای میدانی صورت‌گرفته از دانشگاه‌ها و هم‌زمانی با آغاز سال تحصیلی جدید، نسبت به حضور افراد غیردانشجو در دانشگاه‌های پذیرنده دانشجوی بین‌الملل هشدار داد.

وی با اشاره به پیامدها و آسیب‌های ناشی از حضور غیرمجاز واسطه‌ها تصریح کرد: فعالیت این اشخاص علاوه بر تحمیل مسائل و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای دانشجویان و دانشگاه‌ها، فرآیند اصولی و سلامت جذب بین‌المللی را مختل کرده و با ارائه وعده‌های غیرواقعی، انتظارات نادرستی را در میان دانشجویان و بدنه دانشگاهی به وجود می‌آورد. به همین منظور، موضوع به حراست دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است تا از ورود و تردد افراد غیردانشجو به محیط‌های آموزشی، به‌ویژه دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و دفاتر پذیرش، به بهانه حمایت یا راهنمایی دانشجویان جلوگیری به عمل آید.

قنبری باغستان با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق دانشجویان بین‌الملل و حفظ سلامت و انضباط محیط‌های علمی اولویت اصلی سازمان است، اظهار داشت: مؤسسات جذب صرفاً در چارچوب نمونه‌قراردادهای مصوب ابلاغ‌شده از سوی کارگروه پذیرش شورای عالی برنامه‌ریزی و مدیریت امور دانشجویان غیرایرانی مجاز به فعالیت هستند و هرگونه اقدام خارج از این الگو خلاف مقررات بوده و پیگرد قانونی دارد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان در تشریح جزئیات این بخشنامه ابلاغی تأکید کرد: بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، تمامی فرآیندهای کنسولی دانشجویان بین‌الملل شامل اخذ مجوز بلامانع تحصیلی، روادید، صدور، تمدید یا لغو پروانه اقامت به طور کامل در انحصار دانشگاه و نهادهای ذی‌صلاح قانونی است و مؤسسات جذب به هیچ عنوان حق دخالت، ارائه مشاوره یا دریافت وجه برای این خدمات را ندارند.

وی با بیان اینکه این مؤسسات حق دریافت شهریه دانشگاه از دانشجو را ندارند؛ اظهار کرد: مبالغ شهریه باید مستقیماً از سوی دانشجو به حساب رسمی و ارزی دانشگاه واریز شود؛ از این رو مؤسسات اجازه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در مبلغ شهریه یا نحوه پرداخت آن ندارند و دریافت هرگونه وجه اضافی خارج از قرارداد اصلی به هر دلیلی ممنوع است.

وی در خصوص نحوه حضور مؤسسات دارای مجوز در محیط‌های دانشگاهی افزود: این مؤسسات صرفاً در صورت داشتن قرارداد رسمی با دانشگاه و با هماهنگی و دریافت مجوز از حوزه بین‌الملل، منحصراً اجازه حضور و تردد در محدوده اداره جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل دانشگاه را خواهند داشت و به هیچ وجه حق ورود به دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی را ندارند. علاوه بر این، مؤسسات مجاز به برقراری ارتباط مستقیم با استادان، مدیران گروه‌ها و کارکنان دانشگاه نبوده و حق اجیر کردن افرادی تحت عناوین مترجم، همیار یا دستیار جهت همراهی دانشجو در محیط‌های آموزشی را نخواهند داشت.

قنبری باغستان با اشاره به شفافیت کامل در روابط میان مؤسسه، دانشجو و دانشگاه خاطرنشان کرد: مؤسسات موظفند از هرگونه فعالیت تبلیغاتی مغایر با مفاد قرارداد خودداری نمایند و بدانند که هیچ مؤسسه‌ای حق انحصارطلبی در جذب دانشجو برای رشته‌ها یا گروه‌های آموزشی خاص را ندارد؛ کما اینکه دانشگاه‌ها نیز هیچ الزامی به ثبت‌نام دانشجو صرفاً از مسیر مؤسسات ندارند.

وی ادامه داد: کلیه مراودات مالی میان مؤسسه و دانشجو باید صراحتاً در متن قرارداد قید شود و نوع و نحوه دریافت ارز توسط دانشگاه اعم از نیمایی، دلار، یورو و سایر ارزها با هماهنگی اداره جذب مشخص گردد. همچنین دادن وعده‌هایی که در حیطه اختیارات دانشگاه است نظیر اعطای بورس، تخفیف در شهریه، کمک‌هزینه یا مرخصی تحصیلی توسط مؤسسات اکیداً ممنوع است.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان در پایان با تأکید بر اینکه این دستورالعمل در قالب بخشنامه‌ای رسمی و لازم‌الاجرا به تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات ابلاغ شده است، هشدار داد: سازمان امور دانشجویان با حساسیت ویژه بر اجرای این مقررات نظارت خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطی از دستورالعمل ابلاغی، علاوه بر رسیدگی‌های انضباطی درون دانشگاه، پرونده در سازمان بررسی شده و مطابق مقررات، نسبت به تعلیق یا لغو قطعی مجوز فعالیت مؤسسه متخلف اقدام خواهد شد.