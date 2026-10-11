به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، صبح یکشنبه، از برنامه افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تهران از ۴۰۰ مگاوات به هزار مگاوات تا پایان سال خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان در حال حاضر حدود ۴۰۰ مگاوات است و بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، تا پایان سال به هزار مگاوات افزایش می‌یابد.

وی درباره توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید در کشور به بهره‌برداری رسیده یا در حال اضافه شدن به ظرفیت تولید است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به حدود هفت هزار مگاوات برسد. همچنین هدف‌گذاری اعلام‌شده برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور، ۱۲ هزار مگاوات است.

محمودی با اشاره به وضعیت تأمین برق کشور اظهار کرد: مشکل اصلی صنعت برق در شرایط فعلی، کمبود سوخت نیروگاه‌هاست، نه کمبود ظرفیت تولید؛ زیرا در صورت تأمین نشدن سوخت کافی، نیروگاه‌ها نمی‌توانند با تمام ظرفیت خود برق تولید کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه از مجموع حدود ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق کشور، حدود ۸۵ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و ۱۲ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های برق‌آبی است، افزود: بخش عمده نیروگاه‌های حرارتی به گاز طبیعی وابسته هستند.

وی ادامه داد: با افزایش مصرف گاز خانگی در فصل سرد، میزان گاز اختصاص‌یافته به نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد و برخی نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از سوخت مایع مانند گازوئیل می‌شوند.

محمودی خاطرنشان کرد: تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مایع نیز به زمان نیاز دارد؛ ازاین‌رو، مسئله اصلی در تأمین برق، فراهم کردن سوخت مورد نیاز نیروگاه‌هاست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در بخش صنعت گفت: انتظار می‌رود صنایع برای عبور از دوره محدودیت‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: برای نمونه، صنایع می‌توانند به‌جای تعطیلی در روز جمعه، یکی از روزهای کاری هفته را به تعطیلی اختصاص دهند و روز جمعه فعالیت کنند تا فشار کمتری به شبکه برق وارد شود.

محمودی ابراز امیدواری کرد با متعادل شدن شرایط دمایی و کاهش مصرف گاز در بخش خانگی، محدودیت‌های برق کاهش یابد.

وی تأکید کرد: با خنک‌تر شدن هوا و کاهش مصرف گاز خانگی، شرایط تأمین برق بهبود پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌های موجود کاهش یابد.