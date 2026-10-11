به گزارش خبرنگار مهر، عظیم اعتمادی صبح یکشنبه در نشست مدیران صنعت برق مازندران با اشاره به نقش حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار مازندران در تأمین تجهیزات و مصالح مورد نیاز پروژه‌های صنعت برق اظهار کرد: همراهی مدیریت ارشد استان، به‌ویژه در شرایط دشوار جنگی، زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها و ثبت رکوردهای جدید در احداث واحدهای نیروگاهی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه اجرای واحدهای نیروگاهی با اتکا به توان متخصصان داخلی و پشتیبانی‌های انجام‌شده با سرعت قابل توجهی پیش رفته است، افزود: یک واحد گازی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات در مدت ۱۳۰ روز اجرا شد و واحد بعدی نیز در بازه زمانی ۹۹ روز به مرحله اجرا رسید؛ دستاوردی که بخشی از آن در شرایط جنگی محقق شد.

معاون وزیر نیرو با تأکید بر اینکه برنامه توسعه صنعت برق مازندران فراتر از اجرای چند پروژه محدود است، گفت: افزایش ظرفیت تولید برق در شهرستان‌های مختلف استان، پیگیری طرح‌های جدید نیروگاهی و رفع موانع مرتبط با تأمین زمین، سوخت و تجهیزات، از اولویت‌های این بخش به شمار می‌رود.

اعتمادی همچنین تعیین تکلیف زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاه نوشهر را از موضوعات مهم در مسیر پیشبرد طرح‌های جدید دانست و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در واگذاری زمین و آغاز مطالعات فنی این پروژه تأکید کرد.

وی توسعه زیرساخت‌های برق، افزایش توان تولید و تقویت پایداری شبکه را از نیازهای اساسی مازندران برشمرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌های استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود برطرف و زمینه اجرای طرح‌های جدید نیروگاهی در استان فراهم شود.