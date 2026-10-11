حریق منزل مسکونی در خیابان بزرگمهر اصفهان مهار شد

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۳۰ شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حریق در یک منزل مسکونی واقع در خیابان بزرگمهر، اکیپ‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۴ و ۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با یک ساختمان چهار طبقه مواجه شدند که شعله‌های آتش، اتاقِ طبقه همکف آن را کاملاً درگیر کرده و دود غلیظی فضای ساختمان را فرا گرفته بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: نیروهای عملیاتی بلافاصله ضمن ایمن‌سازی محل و قطع جریان برق و گاز، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. همچنین با توجه به دودگرفتگی شدید ساختمان، تیم‌های امدادی اقدام به خروج ساکنان از طبقات و انتقال آن‌ها به محل ایمن کردند.

دهقانی ادامه داد: همزمان با عملیات اطفای حریق، با استفاده از دستگاه‌های دمنده، عملیات تهویه و تخلیه دود از محیط ساختمان انجام شد تا از سرایت آتش به سایر نقاط منزل و واحدهای مجاور جلوگیری شود.

وی ابراز کرد: خوشبختانه این حادثه مصدوم یا خسارت جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.