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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

خسارت سیل به عشایر گرمی و انگوت؛ ارزیابی ادامه دارد

خسارت سیل به عشایر گرمی و انگوت؛ ارزیابی ادامه دارد

اردبیل- مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از تلف شدن ۲۱ رأس دام، نیاز ۱۵ مسیر قشلاقی به بازگشایی و تسطیح ۷۰ کیلومتر راه خاکی خبر داد و گفت خسارت‌ها در حال ارزیابی است.

علی پیرجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح نتایج بازدیدها و گزارش‌های نخستین از مناطق سیل‌زده، اظهار کرد: در لحظات نخستین بروز بحران، مهدی قبادی، رئیس اداره امور عشایر شهرستان‌های گرمی و انگوت، همراه با بخشدار انگوت در مناطق سیل‌زده حضور یافتند تا آسیب‌های واردشده را برآورد کنند.

وی افزود: راه‌های تردد به نزدیک به ۱۵ قشلاق، از جمله تولون، سلوک، قره‌سقال، ساغمال دره‌سی، مسیر ایلخی، لکوان و کهلو قشلاقی، نیازمند بازگشایی هستند و نزدیک به ۷۰ کیلومتر جاده خاکی قشلاقی نیز به هموارسازی نیاز دارد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با اشاره به تلف شدن دام‌های عشایر گفت: در قشلاق ساریلار ۸ رأس، در شمیل‌آباد و بالاقشلاق ۳ رأس و در قره‌خان‌بیگلو ۱۰ رأس دام از بین رفته است.

پیرجاهد ادامه داد: سیل به آغل دام در کوراماللو، دو محل نگهداری دام در سلوک، مخزن جو و کنسانتره در آواد قشلاقی، پل کهنه زیوه و انبار عشایر در قشلاق جدا آسیب زده و خیمه عشایر را نیز در جدا با خود برده است. خسارت‌های واردشده همچنان در حال ارزیابی است.

کد مطلب 6974158

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