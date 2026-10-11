خسارت سیل به عشایر گرمی و انگوت؛ ارزیابی ادامه دارد

علی پیرجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح نتایج بازدیدها و گزارش‌های نخستین از مناطق سیل‌زده، اظهار کرد: در لحظات نخستین بروز بحران، مهدی قبادی، رئیس اداره امور عشایر شهرستان‌های گرمی و انگوت، همراه با بخشدار انگوت در مناطق سیل‌زده حضور یافتند تا آسیب‌های واردشده را برآورد کنند.

وی افزود: راه‌های تردد به نزدیک به ۱۵ قشلاق، از جمله تولون، سلوک، قره‌سقال، ساغمال دره‌سی، مسیر ایلخی، لکوان و کهلو قشلاقی، نیازمند بازگشایی هستند و نزدیک به ۷۰ کیلومتر جاده خاکی قشلاقی نیز به هموارسازی نیاز دارد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با اشاره به تلف شدن دام‌های عشایر گفت: در قشلاق ساریلار ۸ رأس، در شمیل‌آباد و بالاقشلاق ۳ رأس و در قره‌خان‌بیگلو ۱۰ رأس دام از بین رفته است.

پیرجاهد ادامه داد: سیل به آغل دام در کوراماللو، دو محل نگهداری دام در سلوک، مخزن جو و کنسانتره در آواد قشلاقی، پل کهنه زیوه و انبار عشایر در قشلاق جدا آسیب زده و خیمه عشایر را نیز در جدا با خود برده است. خسارت‌های واردشده همچنان در حال ارزیابی است.