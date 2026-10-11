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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

هشدار درباره تکرار فاجعه چیتگر و سرخه‌حصار در فضای سبز تهران

هشدار درباره تکرار فاجعه چیتگر و سرخه‌حصار در فضای سبز تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از حذف کارشناسان آب مناطق و تمرکز لوله‌گذاری و خرید گل و گیاه در سازمان بوستان‌ها، نسبت به کاهش کیفیت نگهداشت فضای سبز پایتخت هشدار داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ناصر امانی در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کارشناس آب مناطق حذف شده و این مسئولیت به سازمان بوستان ها واگذار شده است، اظهار کرد: لوله گذاری آب از سوی مناطق ممنوع شده و بر این اساس تنها سازمان باید به صورت منسجم لوله گذاری کند.

وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه در فضای سبز نیز حجمی کردن نیروها اتفاق افتاده و قرارداد خرید گل و گیاه از مناطق حذف شده و در نهایت این اقدامات منجر به کاهش آنالیز فضای سبز مناطق شده است.

امانی گفت: با وجود پرداخت ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق پیمانکاران، هنوز ۲۰ درصد باقی مانده پرداخت نشده و با توجه به هزینه های بیمه و دیگر موارد، رقمی دست پیمانکاران را نمی گیرد و همین باعث می شود که دقت لازم را برای حفظ فضای سبز نداشته باشند.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: از شهردار تهران درخواست می کنم که در انتصاب مدیران در حوزه فضای سبز از نیروهای متخصص استفاده می شود. اگر روند موجود ادامه یابد فاجعه چیتگر و سرخه حصار در سایر نقاط شهر نیز رخ می دهد.

کد مطلب 6974192
محدثه رمضانعلی

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