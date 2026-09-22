به گزارش خبرنگار مهر، حامد رخسارپور، ظهر سهشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به آمادهسازی مدرسه علوی امام رضا(ع) اظهار کرد: این مدرسه با مشارکت بنیاد علوی، یک خیر مدرسهساز خارج از کشور و اعتبارات دولتی و استانی احداث شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی، افزود: در روستای شمس آباد بیرجند با مشکل جدی کمبود فضای آموزشی مواجه بودیم و در مجاورت این مدرسه، چندین کانکس برای تحصیل دانشآموزان مستقر شده بود.
وی افزود: پس از بازدید و بررسی شرایط، با پیگیریهای انجامشده و واگذاری زمین از سوی دهیاری، عملیات احداث مدرسه با مشارکت خیران و دستگاههای مربوط آغاز شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: مدرسه علوی امام رضا(ع) فردا، چهارشنبه اول مهرماه، همزمان با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت و با حضور استاندار خراسان جنوبی، خیران مدرسهساز و جمعی از مسئولان و نهادهای نظامی و انتظامی افتتاح خواهد شد.
رخسارپور با تأکید بر کیفیت اجرای این پروژه گفت: در این مدرسه تلاش شده است علاوه بر کیفیت مناسب ساخت، تجهیزات آموزشی نیز با استانداردهای مطلوب تأمین شود و امکاناتی از جمله کمدهای دانشآموزی، رختآویز، وایتبرد استاندارد و میز و صندلی مناسب در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
وی ادامه داد: این مدرسه ۶ کلاسه با زیربنای حدود ۵۵۰ مترمربع در یک طبقه و در زمینی به مساحت حدود سه هزار مترمربع احداث شده است.
رخسار پور اظهار کرد: برای ساخت آن حدود ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۴۰۳ گفت: احداث این مدرسه در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی و با مشارکت مردم دنبال شده است.
رخسارپور افزود: در قالب این نهضت در استان خراسان جنوبی ۱۰۵ پروژه آموزشی شامل ۴۷۰ کلاس درس تعریف شده که تاکنون بیش از ۶۰ درصد این مدارس به بهرهبرداری رسیده است.
وی اظهار کرد: با افتتاح مدرسه علوی امام رضا(ع) و دیگر پروژههای آماده بهرهبرداری، تعداد مدارس افتتاحی استان افزایش خواهد یافت و جزئیات این پروژهها نیز در مراسمهای مربوط اعلام خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی تأکید کرد: مشارکت خیران، دستگاههای اجرایی و مردم در توسعه فضاهای آموزشی، نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی و فراهم کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانشآموزان دارد.
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