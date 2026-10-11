ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی هفته جاری به صورت متناوب، یعنی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، رگبار و رعد و برق‌های پراکنده را انتظار داریم و آسمان استان در این روزها ابری خواهد بود.

وی افزود: هرچند بارش‌های این هفته موثر و گسترده نیستند، اما امکان تقویت نقطه‌ای آن‌ها اواخر دوشنبه و روز سه‌شنبه وجود دارد و احتمال دارد در برخی مناطق رگبار نسبتاً شدیدی رخ دهد.

رستمی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، توصیه می‌شود نسبت به خطراتی مثل صاعقه، آب‌گرفتگی‌های نقطه‌ای معابر و افزایش سرعت باد توجه لازم انجام شود؛ همچنین شهروندان در ساعات اوج ناپایداری از تردد در ارتفاعات و مسیل‌ها خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز تا اواسط هفته حدود ۲ درجه روند کاهشی خواهیم داشت و دمای استان به محدوده نرمال این زمان از سال نزدیک‌تر می‌شود.

وی در پایان گفت: از روز چهارشنبه به بعد تا پایان هفته افزایش دما را انتظار داریم و شرایط جوی استان به سمت پایداری نسبی پیش خواهد رفت.