  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

کاهش ۲ درجه‌ای دما تا اواسط هفته در استان ایلام

کاهش ۲ درجه‌ای دما تا اواسط هفته در استان ایلام

ایلام- کارشناس هواشناسی ایلام از کاهش ۲ درجه‌ای دما تا اواسط هفته در استان خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی هفته جاری به صورت متناوب، یعنی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، رگبار و رعد و برق‌های پراکنده را انتظار داریم و آسمان استان در این روزها ابری خواهد بود.

وی افزود: هرچند بارش‌های این هفته موثر و گسترده نیستند، اما امکان تقویت نقطه‌ای آن‌ها اواخر دوشنبه و روز سه‌شنبه وجود دارد و احتمال دارد در برخی مناطق رگبار نسبتاً شدیدی رخ دهد.

رستمی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، توصیه می‌شود نسبت به خطراتی مثل صاعقه، آب‌گرفتگی‌های نقطه‌ای معابر و افزایش سرعت باد توجه لازم انجام شود؛ همچنین شهروندان در ساعات اوج ناپایداری از تردد در ارتفاعات و مسیل‌ها خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز تا اواسط هفته حدود ۲ درجه روند کاهشی خواهیم داشت و دمای استان به محدوده نرمال این زمان از سال نزدیک‌تر می‌شود.

وی در پایان گفت: از روز چهارشنبه به بعد تا پایان هفته افزایش دما را انتظار داریم و شرایط جوی استان به سمت پایداری نسبی پیش خواهد رفت.

کد مطلب 6974247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها