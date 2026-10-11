به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ «نسیم مهر» همزمان با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان، شامگاه گذشته با حضور مسئولان قضایی و اجرایی، خیران و نیک‌اندیشان استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این همایش، کمک‌های خیران برای آزادی زندانیان جرایم مالی و غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان به بیش از ۱۵ میلیارد تومان رسید؛ مشارکتی که در کنار کمک به آزادی زندانیان، زمینه تقویت برنامه‌های حمایتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانوار را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی فاطمی، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، در این همایش با تأکید بر رعایت اصول اخلاقی در جامعه اسلامی اظهار کرد: انسان مؤمن باید هر آنچه برای خود می‌پسندد، برای دیگران نیز بخواهد.وی کمک به زندانیان جرایم مالی و خانواده‌های آنان را جلوه‌ای از ایثار و تقوای اجتماعی دانست و بر آثار ارزشمند این اقدامات خیرخواهانه در دنیا و آخرت تأکید کرد.

گره‌گشایی از کار مردم، عبادتی ارزشمند

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز خدمت به مردم و دستگیری از نیازمندان را از مصادیق روشن نیکوکاری دانست و این اقدامات را صدقه جاریه‌ای توصیف کرد که می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

وی با اشاره به آیه شریفه «فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ» بر ماندگاری آثار کارهای خیر تأکید کرد و با بیان روایتی از محدث نوری درباره فضیلت گره‌گشایی از کار مردم، خدمت به دیگران را از ارزشمندترین اعمال برشمرد.

درآمد پایدار برای حمایت از خانواده زندانیان

سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری و رئیس انجمن حمایت از زندانیان استان، با تشریح اقدامات این انجمن اظهار کرد: حمایت از خانواده زندانیان و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از مهم‌ترین اهداف این مجموعه است.

وی افزود: حبس سرپرست خانواده می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، انجمن حمایت از زندانیان علاوه بر کمک‌های مقطعی، به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار برای تداوم خدمات حمایتی است.

دادستان مرکز استان ادامه داد: کمک‌های مالی خیران در این همایش، روند تکمیل دو پروژه عمرانی شامل جایگاه پمپ‌بنزین و مجتمع تجاری و خدماتی در منطقه منظریه شهرکرد را تسریع می‌کند و عواید حاصل از این طرح‌ها برای حمایت از خانواده زندانیان هزینه خواهد شد.

صالحی توسعه کارگاه‌های اشتغال در داخل و خارج از زندان و سرکشی مستمر به خانواده زندانیان را از دیگر برنامه‌های انجمن برشمرد و از مسئولان و خیرانی که در مسیر حمایت از این خانواده‌ها مشارکت دارند، قدردانی کرد.همایش «نسیم مهر» با هدف تقویت فرهنگ نیکوکاری، حمایت از خانواده‌های زندانیان و جلب مشارکت خیران در آزادی زندانیان جرایم مالی و غیرعمد برگزار شد.