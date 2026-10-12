به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در سومین نشست رفع چالش‌های شرکت‌های کارور دارای قرارداد نوع ۲، با تصریح بر اهمیت راهبردی این حوزه خاطرنشان کرد: میزان گاز صرفه‌جویی‌شده توسط خدمات این شرکت‌ها در سطح استان‌ها و همچنین ارزش قابل‌توجه معاملات گواهی‌های صرفه‌جویی در بورس انرژی، به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این بخش است و بدون تردید این افق در آینده درخشان‌تر خواهد بود؛ بر همین اساس، ضرورت دارد تمامی این مجموعه‌ها با عزمی راسخ و تمرکز حداکثری، شناسایی مشترکان پرمصرف و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را با حداکثر توان پیش ببرند و به روند فعالیت‌های خود شتاب بخشند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ارزیابی اقدامات انجام‌گرفته توسط این شرکت‌ها، افزود: در صورت لزوم، جلسه‌ای اختصاصی برای ارائه گزارش عملکرد شرکت‌های کارور برگزار خواهد شد تا هر مجموعه بتواند در قالب‌های مختلفی همچون ارائه حضوری، کلیپ یا موشن‌گرافیک، شرح عملکرد خود را ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه نباید فرآیند رفع ایرادها و مشکلات شرکت‌های کارور تحت‌الشعاع تشکیل جلسات قرار گیرد و معطل بماند، تصریح کرد: چنانچه ابهام یا اشکالی در مسیر اجرای کار وجود داشته باشد، همکاران مدیریت کربن و انرژی به‌صورت ویژه پیگیر حل این موارد هستند.

توکلی با اشاره به تکالیف محول‌شده به شرکت‌های گاز استانی گفت: تمامی استان‌ها موظف هستند در اسرع وقت نسبت به استقرار و فعال‌سازی میز خدمت کارور در تمامی نواحی اداره‌های گاز اقدام کنند. همچنین ضروری است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های روابط عمومی، استانداری‌ها و صدا و سیما و انجام مصاحبه‌ها، اقدامات اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در این زمینه با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به رونمایی از سازوکار جدید قبض‌های گاز افزود: با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، قبض‌های پیش‌بینی باکیفیت و دقیقی برای مشترکان طراحی شده است که مشترک می‌تواند به‌سادگی تحلیل مصرف خود را مشاهده کند و مطلع شود که در صورت کاهش مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل، چه میزان صرفه‌جویی برای ورود به پله‌های پایین‌تر مصرف نیاز است؛ ازاین‌رو لازم است اطلاع‌رسانی مناسب درباره این خدمت ارزشمند در پیوند (لینک) قبض‌های صادره نیز انجام شود.