شناسایی یک مورد کرونا و یک مورد آنفلوانزای نوع B در بویراحمد

محسن اسدی، رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۵، چهار مورد ابتلای شدید تنفسی در این شهرستان گزارش و از هر چهار مورد نمونه‌گیری انجام شد.

وی افزود: بر اساس نتایج بررسی نمونه‌های گرفته‌شده، یک مورد ابتلا به کووید ۱۹ و یک مورد ابتلا به آنفلوآنزای نوع B شناسایی شده است.

اسدی با اشاره به نتایج آزمایش‌های انجام‌شده بیان کرد: از مجموع چهار نمونه بررسی‌شده، یک نمونه از نظر کرونا و یک نمونه از نظر آنفلوآنزای نوع B مثبت بوده است.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد با اعلام این آمار، بر اهمیت پایش موارد بیماری‌های تنفسی و توجه به وضعیت ابتلا در روزهای پیش‌رو تأکید کرد.