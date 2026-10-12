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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

شناسایی یک مورد کرونا و یک مورد آنفلوانزای نوع B در بویراحمد

شناسایی یک مورد کرونا و یک مورد آنفلوانزای نوع B در بویراحمد

یاسوج- رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد از ثبت چهار مورد شدید تنفسی و شناسایی یک مورد ابتلا به کرونا و یک مورد آنفلوانزای نوع B طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه در این خبر داد.

محسن اسدی، رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۵، چهار مورد ابتلای شدید تنفسی در این شهرستان گزارش و از هر چهار مورد نمونه‌گیری انجام شد.

وی افزود: بر اساس نتایج بررسی نمونه‌های گرفته‌شده، یک مورد ابتلا به کووید ۱۹ و یک مورد ابتلا به آنفلوآنزای نوع B شناسایی شده است.

اسدی با اشاره به نتایج آزمایش‌های انجام‌شده بیان کرد: از مجموع چهار نمونه بررسی‌شده، یک نمونه از نظر کرونا و یک نمونه از نظر آنفلوآنزای نوع B مثبت بوده است.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد با اعلام این آمار، بر اهمیت پایش موارد بیماری‌های تنفسی و توجه به وضعیت ابتلا در روزهای پیش‌رو تأکید کرد.

کد مطلب 6975205

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