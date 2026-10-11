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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

رصد ۹۴ درصدی عمل جراحی در بیمارستان ولایت دامغان

رصد ۹۴ درصدی عمل جراحی در بیمارستان ولایت دامغان

دامغان - رئیس بیمارستان ولایت دامغان از انجام دو هزار و ۲۰۰ جراحی طی نیمسال جاری در این بیمارستان خبر داد و گفت: این آمار نسبت به سال قبل ۹۴ درصد بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فتاح صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بیمارستان ولایت دامغان از اتفاقات خوب رخ داده در حوزه درمان بیماران دامغانی در این مرکز درمانی دولتی خبر داد و ابراز کرد: در شش ماهه اول سال جاری دو هزار و ۲۰۰ عمل جراحی در این مرکز انجام شده است.

وی افزود: این تعداد عمل جراحی در قیاس با نیمه اول سال گذشته ۹۴ درصد رشد داشته است.

رئیس بیماستان ولایت دامغان توسعه ظرفیت‌های درمانی و تقویت زیرساخت‌های خدمت‌رسانی را عامل این افزایش اعتماد مردم شهرستان به بیمارستان دولتی ولایت دانست

فتاح همچنین گفت: تقویت حضور متخصصان، تلاش برای تأمین تجهیزات پزشکی موردنیاز و بهبود امکانات و زیرساخت‌های ارائه خدمت از جمله اولویت هایی است که در این مجموعه درمانی دنبال می شود.

وی ارتقای کیفیت خدمات، توسعه ظرفیت‌های تخصصی را از برنامه های آتی و جاری بیمارستان ولایت در شهرستان دامغان دانست.

کد مطلب 6974315

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