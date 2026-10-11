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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

تعرفه شارژ خودروهای برقی در تهران ۴۲ درصد افزایش یافت

تعرفه شارژ خودروهای برقی در تهران ۴۲ درصد افزایش یافت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از تصویب لایحه بهای خدمات مدیریت و بهره‌برداری از تجهیزات شارژ وسایل نقلیه برقی در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه بهای خدمات مدیریت و بهره برداری از تجهیزات شارژ وسایل حمل و نقل برقی در شهر تهران در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: شهرداری تهران لایحه ای در این مورد به شورا ارائه داده بود که بر اساس آن علاوه بر نرخ بهای برقی مصرفی نرخ بهای خدمات استفاده از تجهیزات شارژ وسایل برقی را دریافت کند.

وی با اشاره به افزایش ۴۲ درصدی این نرخ نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: این رقم برای شرکت واحد اتوبوسرانی با ضریب صفر محاسبه می شود و به عبارتی اتوبوس ها برای شارژ رقمی پرداخت نخواهند کرد.

تشکری هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: بر همین اساس وسایل نقلیه برقی برای شارژ DC به ازای هرکیلووات ساعت شارژ دریافتی ۱۲ هزار و ۵۴۰ ریال و برای شارژ AC رقم هشت هزار و ۷۸ ریال پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه بهره برداری از این ایستگاه ها باید توسط شهرداری تهران به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: رانندگان تاکسی هایی که فعالیت بیشتری دارند، خودروی خود را با ۵۰ درصد تخفیف شارژ خواهند کرد و خودروها با فعالیت کمتر، رقم را بر اساس نرخ مصوب پرداخت خواهند کرد. نرخ این بخش بر اساس میزان پیمایش مشخص خواهد شد.

گفتنی است لایحه بهای خدمات مدیریت و بهره برداری از تجهیزات شارژ وسایل حمل و نقل برقی در شهر تهران در سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

کد مطلب 6974329
محدثه رمضانعلی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
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      چقدر مردم را تشویق می کنند که خودرو برقی بخرند.
    • GB ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
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      بخاطر بسیاری از علت ها برای تشویق جایگزینی خودروهای سوختی به خودروهای برقی نباید از حمایت این روند کوتاهی و قیمت شارژ خودروها افزایش یابند. اگر این سازمان به بخش خصوصی واگذار شود قطعا باید یک سازمان سود ده بشود و نه سازمانی برای حفظ سلامت مردم و جلوگیری از هوای آلوده تنفسی.

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