به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: جای خالی دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی میان رتبه‌های برتر کنکور، پرسشی جدی درباره وضعیت عدالت آموزشی و عملکرد نظام تعلیم و تربیت کشور مطرح می‌کند چون مدارس دولتی عادی بخش زیادی از جمعیت دانش‌آموزان کشور را در خود جای داده‌اند اما سهم آن‌ها از موفقیت‌های علمی متناسب با جمعیت‌شان نیست‌. در کنکور امسال میان ۳۰ رتبه برتر سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی حتی یک دانش‌آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداشتند.

در سال‌های اخیر نظام آموزشی کشور با تنوع گسترده‌ای از مدارس مواجه شده است، از مدارس سمپاد، نمونه دولتی و غیردولتی تا مدارس شاهد، هیئت‌امنایی و دیگر مدارس با شرایط پذیرش متفاوت، در چنین شرایطی مدارس دولتی عادی در رقابت با مدارس برخوردار به‌لحاظ امکانات، برنامه‌های آموزشی و کیفیت تدریس معلمان به حاشیه رانده شده‌اند، این مسئله تنها به نتایج کنکور محدود نمی‌شود. عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی و ارزیابی‌های بین‌المللی نیز از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند تصویری دقیق‌تر از کیفیت آموزش در مدارس کشور ارائه کند. بررسی این شاخص‌ها کنار وضعیت رتبه‌های برتر کنکور، ضرورت توجه جدی به کیفیت آموزش در مدارس دولتی عادی را دوچندان می‌کند،

با این حال در روایت رسمی از موفقیت‌های آموزش‌وپرورش معمولاً دستاوردهای دانش‌آموزان مدارس خاص از جمله موفقیت در المپیادهای علمی بین‌المللی و کنکور برجسته می‌شود و هرچند دستاوردهایی ارزشمند هستند اما به‌تنهایی نمی‌تواند معیار ارزیابی عملکرد کلی نظام آموزشی کشور باشد. مسئله اینجاست که موفقیت گروهی از دانش‌آموزان مستعد در مدارس خاص به‌معنای موفقیت نظام آموزش و پرورش نیست. عملکرد آموزش‌وپرورش باید با در نظر گرفتن وضعیت همه دانش‌آموزان به‌ویژه اکثریتی که در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند، ارزیابی شود و اگر کیفیت آموزش و سطح عملکرد دانش‌آموزان در این مدارس با چالش مواجه باشد، نمی‌توان این مسئله را زیر سایه افتخارات مدارس خاص نادیده گرفت،

در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح است؛ آیا وضعیت مدارس دولتی عادی به‌صورت شفاف و صادقانه برای مردم تشریح می‌شود یا نتایج درخشان مدارس خاص تصویری یک‌سویه از عملکرد آموزش‌وپرورش ارائه می‌دهد؟ در همین زمینه موسی‌الرضا کفاش عضو شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم از برنامه‌های مربوط به کاهش تنوع مدارس، تغییر شرایط پذیرش و اصلاح توزیع نیروی انسانی در مدارس سخن گفت. این اقدامات در صورت اجرای موفق می‌تواند بر کیفیت آموزش و دسترسی برابر دانش‌آموزان به فرصت‌های آموزشی تأثیرگذار باشد.

کاهش تنوع مدارس

موسی‌الرضا کفاش عضو شورای‌عالی آموزش‌وپرورش درباره غیبت دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در جمع رتبه‌های برتر کنکور اظهار کرد: موضوع کاهش تنوع مدارس طی چند سال گذشته دنبال شده است و سازمان بازرسی نیز در این زمینه تکالیفی را تعیین کرده است. وی افزود: بر اساس برنامه‌های مطرح‌شده، قرار است برخی مدارس خاص با مدارس دولتی عادی ادغام شوند یا شرایط پذیرش دانش‌آموز در آن‌ها به‌گونه‌ای تغییر کند که تفاوتی با مدارس عادی نداشته باشد و امکان ثبت‌نام همه دانش‌آموزان فراهم شود.

کفاش راجع به وضعیت مدارس هیئت‌امنایی گفت: حدود ۴۵۰۰ مدرسه هیئت‌امنایی در کشور ملزم شده‌اند برای ثبت‌نام دانش‌آموزان هیچ پیش‌شرطی تعیین نکنند و از همه دانش‌آموزان ثبت‌نام به‌عمل آورند. عضو شورای‌عالی آموزش‌وپرورش ادامه داد: در مصوبه اخیر این شورا تأکید شده است که همه مدارس دولتی عادی نیز از ظرفیت هیئت امنا برخوردار شوند تا اعضای هیئت امنا بتوانند به‌عنوان پشتیبان مدرسه عمل کنند و در تأمین حمایت‌های موردنیاز آن نقش داشته باشند.

کاهش گزینش دانش‌آموز در مدارس نمونه دولتی و شاهد

وی درباره مدارس نمونه دولتی نیز گفت: این مدارس در فرایند کاهش تنوع مدارس قرار گرفته‌اند و برنامه‌ریزی بر این است که شرایط ثبت‌نام در آن‌ها به‌گونه‌ای باشد که همه دانش‌آموزان امکان ورود داشته باشند. کفاش درباره مدارس شاهد نیز توضیح داد: مقرر شده است این مدارس ابتدا ظرفیت مربوط به سهمیه ایثارگری را تکمیل کنند و در صورت باقی‌ماندن ظرفیت خالی بدون اعمال گزینش از سایر دانش‌آموزان نیز ثبت‌نام به‌عمل آورند. کفاش با تصریح به اهمیت توزیع عادلانه نیروی انسانی در مدارس اضافه کرد: توزیع معلمان باید به‌گونه‌ای باشد که مدارس دولتی عادی از حضور معلمان متخصص محروم نمانند و این رویه نادرست اصلاح شود.

کاهش تنوع مدارس کافی نیست

البته باید دقت داشت که در مسئله اصلی آموزش عمومی کشور صرفاً تعداد مدارس خاص یا شیوه پذیرش دانش‌آموزان نیست بلکه کیفیت آموزشی است که در اختیار میلیون‌ها دانش‌آموز قرار می‌گیرد، حتی اگر موانع ورود به برخی مدارس کاهش یابد تا زمانی که تفاوت در امکانات آموزشی، دسترسی به معلمان باتجربه، کیفیت تدریس و فرصت‌های یادگیری میان مدارس پابرجا باشد، نمی‌توان از تحقق عدالت آموزشی سخن گفت، به‌بیان دیگر عدالت آموزشی فقط به‌معنای امکان ثبت‌نام در مدرسه نیست بلکه به‌معنای برخورداری از فرصت واقعی برای یادگیری باکیفیت و دستیابی به نتایج تحصیلی مناسب است.

سمپاد همچنان باقی می‌ماند

عضو شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در خصوص وضعیت مدارس استعدادهای درخشان عنوان کرد: با توجه به دیدگاه‌های کارشناسی موجود در زمان حاضر ادامه فعالیت مدارس سمپاد در کشور ضروری تشخیص داده شده است و این مدارس به فعالیت خود ادامه خواهند داد. وی در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت معلمان این مدارس برای تقویت آموزش عمومی تأکید و خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که معلمان سمپاد بخشی از ساعات موظف خود را در مدارس دولتی نیز تدریس کنند.