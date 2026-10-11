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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

هدیه مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز بجنورد

هدیه مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز بجنورد

هم‌زمان با فرارسیدن روز بجنورد، ایرانسل هدیه ویژه‌ای را برای مشترکان تلفن همراه ساکن استان خراسان شمالی در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت روز بجنورد، سرزمین مرزداران و مردمانی سخت‌کوش، امکان بهره‌مندی از ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفن همراه ایرانسل ساکن استان خراسان شمالی فراهم کرده است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، این هدیه را فعال کنند.

اعتبار این هدیه، ۲۴ ساعت است و هر مشترک، تنها یک بار می‌تواند آن را فعال کند.

بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، با جاذبه‌هایی چون چشمه‌های بش‌قارداش و بابا اَمان و سوغات محبوبی مانند شکرپنیر، بخشی از میراث طبیعی و فرهنگی شمال‌شرق ایران را در خود جای داده است. تنوع قومی و زبانی و هم‌زیستی اقوامی چون کردهای کرمانج، ترکمن‌ها، ترک‌های گرایلی و تات‌ها، در کنار فارسی‌زبانان، به این شهر هویتی فرهنگی و متمایز بخشیده است.

روز بجنورد، فرصتی برای گرامی‌داشت هویت فرهنگی، طبیعت و میراث مردمان این شهر و استان خراسان شمالی است.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

کد مطلب 6974351

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