به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: ساعت ۴ بامداد ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵، وقوع آتش‌سوزی در محدوده خیابان نبرد جنوبی، منطقه پیروزی تهران، به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و مأموران کلانتری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران و اطفای حریق، مشخص شد مردی ۷۰ ساله بر اثر این حادثه جان باخته و یک دستگاه خودروی سواری پارک‌شده در پارکینگ نیز به‌طور کامل در آتش سوخته است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به شواهد و قرائن اولیه مبنی بر عمدی بودن آتش‌سوزی و مرگ ناشی از آن، پرونده‌ای با موضوع قتل عمد تشکیل و برای انجام تحقیقات تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

سرهنگ خدایی بیان کرد: کارآگاهان در جریان بررسی‌های اولیه دریافتند دختر مقتول از همسر خود جدا شده و پیش از این چندین بار از سوی همسر سابقش تهدید شده بود. بررسی‌های پلیسی نشان داد متهم در شب حادثه به محل سکونت همسر سابق خود و پدر او مراجعه کرده و با آتش زدن منزل و خودروی داخل پارکینگ، این حادثه مرگبار را رقم زده است.

وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، تردد یک دستگاه خودروی دنا را در محدوده محل حادثه شناسایی کردند و در ادامه، مالک خودرو دستگیر شد. این فرد در تحقیقات مدعی شد از اختلافات متهم اصلی با همسر سابقش و قصد او برای آتش زدن منزل پدر این زن اطلاعی نداشته است.

کشف جسد متهم در جریان عملیات دستگیری

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل اصلی جنایت ادامه یافت تا اینکه کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه او را در محدوده شهرک مشیریه شناسایی کنند.

به گفته وی، روز شنبه ۱۸ مهرماه، مأموران برای دستگیری متهم به مخفیگاه او مراجعه کردند، اما پس از ورود به محل با جسد وی روبه‌رو شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد متهم پس از ارتکاب آتش‌سوزی عمدی و قتل مرد ۷۰ ساله، در داخل خانه به زندگی خود پایان داده است.به این ترتیب، تحقیقات تخصصی پلیس به شناسایی عامل اصلی آتش‌سوزی مرگبار در نبرد جنوبی منجر شد، اما عملیات دستگیری متهم با کشف جسد او در مخفیگاهش پایان یافت.