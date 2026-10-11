قاتل فراری کمتر از ۱۲ ساعت پس از قتل در قرچک دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در محدوده شهرک الحدید شهرستان قرچک، شناسایی و دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، سه تیم عملیاتی از مأموران پلیس اطلاعات و امنیت، پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ زیباشهر با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی، موفق شدند متهم را که در قلعه‌حسن‌خان، در غرب استان تهران، مخفی شده بود، در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی قرچک با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، تصریح کرد: برقراری نظم و امنیت عمومی و شناسایی و دستگیری متهمان از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی است.

قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و بررسی‌های تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.