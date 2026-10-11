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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

قاتل فراری کمتر از ۱۲ ساعت پس از قتل در قرچک دستگیر شد

قاتل فراری کمتر از ۱۲ ساعت پس از قتل در قرچک دستگیر شد

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری متهم به قتل در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع این جنایت در شهر قلعه‌حسن‌خان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در محدوده شهرک الحدید شهرستان قرچک، شناسایی و دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، سه تیم عملیاتی از مأموران پلیس اطلاعات و امنیت، پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ زیباشهر با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی، موفق شدند متهم را که در قلعه‌حسن‌خان، در غرب استان تهران، مخفی شده بود، در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی قرچک با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، تصریح کرد: برقراری نظم و امنیت عمومی و شناسایی و دستگیری متهمان از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی است.

قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و بررسی‌های تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6974306

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    نظرات

    • بارنام IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
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      بخشش کنید جوانی کرده

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