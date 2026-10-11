تظاهرات در آمریکا برای توقف جنگ غزه و قطع حمایت از تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، تظاهرات ضد صهیونیستی در شهرهای مختلف آمریکا همزمان با سومین سالروز آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه برگزار شد.

این تظاهرات در چارچوب برنامه «روز ملی اقدام» برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حمل پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهایی، خواستار توقف جنگ، پایان اشغالگری و قطع حمایت نظامی واشنگتن از رژیم صهیونیستی شدند.

از سوی دیگر صدها نفر از حامیان فلسطین در آستانه سومین سالگرد آغاز حمله رژیم اسرائیل به غزه، در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا تجمع کردند و با محکوم کردن حمایت نظامی و دیپلماتیک واشنگتن از تل‌آویو، خواستار توقف ارسال سلاح، اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن مقام‌های آمریکایی در قبال پیامدهای این حمایت‌ها شدند.

همزمان، شهرهای شیکاگو در ایالت ایلینوی، لس‌آنجلس در کالیفرنیا، دیربورن در میشیگان و پراویدنس در رود آیلند نیز شاهد تجمع‌ها و راهپیمایی‌های مشابه بود. شرکت‌کنندگان ضمن حمایت از حقوق فلسطینیان، خواستار پاسخگویی عاملان جنایات علیه ملت فلسطین شدند.

این تحرکات در ادامه موج گسترده اعتراضات بین‌المللی علیه جنگ غزه و ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

ائتلاف جهانی حمایت فلسطین اوایل اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده بود برنامه‌هایی هماهنگ در ۶ قاره با مشارکت بیش از ۲۰۰ سازمان در بیش از ۶۰ کشور برگزار خواهد کرد؛ اقداماتی که هدف آن اعمال فشار برای اجرای قوانین بین‌المللی، پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و توقف ارسال سلاح به این رژیم عنوان شده است.

مصطفی برغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین نیز پیش‌تر اعلام کرده بود این ائتلاف در حال آماده‌سازی ده‌ها تظاهرات در سراسر جهان است که بیش از ۴۰ راهپیمایی و برنامه اعتراضی در آمریکا و مجموعه‌ای از تحرکات در کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی را شامل می‌شود.