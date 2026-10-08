به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، بعد از اقدامات انگلیس علیه شهرک سازی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی به دنبال تشدید خشونت شهرک نشینان، گدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم اشغالگر امروز پنجشنبه از تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس شرقی خبر داد.

در مقابل، إد میلیباند، وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که ساختمان کنسولگری انگلیس در قدس اشغالی تعطیل نخواهد شد، بلکه با نام نمایندگی انگلیس در قدس شناخته خواهد شد. همچنین این کنسولگری به شکل مستقل، فعال بوده و به خدمت‌رسانی به فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد که انگلیس پس از خروج تعدادی از کارکنان کنسولگری و خانواده‌هایشان از قدس در هفته‌های اخیر، اکنون برای تقویت حضور خود تلاش خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: لندن کاملاً روشن کرده که حق کابینه تل‌آویو برای تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس را نمی‌پذیرد و این کنسولگری بیش از ۲۰۰ سال است که در قدس فعالیت داشته است. همچنین دولت انگلیس بر موضع قاطع خود مبنی بر اینکه قدس شرقی جزء اراضی اشغالی به شمار می‌رود، تاکید دارد.

وزیر خارجه انگلیس همچنین گفت که نمایندگی انگلیس در قدس «مستقل و فعال» است و «به ارائه خدمات حیاتی خود ادامه خواهد داد».

در این حال گدعون ساعر اظهار داشت که کنسولگری انگلیس در قدس امروز فعالیت خود را متوقف می‌کند و انگلیس هیچ اقدام مشابهی علیه تل آویو انجام نخواهد داد و تابلوی کنسولگری انگلیس در قدس برداشته خواهد شد.

این مقام صهیونیست گفت که ما نمی‌خواستیم به این نقطه برسیم، اما سیاست‌های دولت انگلیس ما را به این نقطه رسانده است. ‌ لندن اخیرا مجموعه‌ای گسترده از تحریم‌ها علیه شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، همراه با تحریم‌های اضافی مربوط به گسترش تعلیق مجوزهای صادرات «تجهیزات دفاعی» به اسرائیل آغاز کرده بود.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اقدامات تنبیهی که این رژیم علیه انگلیس انجام می‌دهد، شامل اخراج نمایندگان انگلیس از مرکز کمک‌های بین‌المللی غزه در کریات گات در جنوب فلسطین اشغالی ؛ توقف فعالیت‌های آموزشی انگلیس برای نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری ؛ و ممنوعیت ورود ۱۲ مقام منتخب، سایر شهروندان انگلیسی و مقاماتی که در فعالیت‌های «یهودی‌ستیزانه و ضد اسرائیلی» شرکت دارند، می‌شود.