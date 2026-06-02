آغاز اکران سیار مستندی از زندگی شهید طهرانچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، اکران سیار مستند سینمایی «شاخهای روی آب» به کارگردانی محسن اسلامزاده و محمدمهدی حبیبی و تهیهکنندگی محسن اسلامزاده توسط موسسه بهمن سبز در سراسر کشور آغاز شد.
این مستند از تولیدات مرکز مستند سوره است که پس از روزهای دفاع مقدس ۱۲روزه ساخته شده است. «شاخهای روی آب» نخستین نمایش رسمی خود را در نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» تجربه کرد و موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران این رویداد را به دست آورد.
«شاخهای روی آب» روایتی از زندگی شهید محمدمهدی طهرانچی است و تلاش دارد با بهرهگیری از تصاویر و اسناد کمتر دیدهشده، ابعاد تازهای از شخصیت علمی، فرهنگی و مدیریتی این شهید را به تصویر بکشد.
علاقهمندان برای ثبت درخواست اکران سیار این مستند میتوانند به پایگاه اینترنتی esayar.ir مراجعه کرده یا با شماره ۹۱۰۷۱۲۵۳-۰۲۱ تماس بگیرند.
عوامل این مستند عبارتاند از: کارگردانان: محمدمهدی حبیبی و محسن اسلامزاده، تهیهکننده: محسن اسلامزاده، جانشین تهیهکننده: امیرحسین اوکاتی، نویسنده: حامد آبکنار، تدوین: حمید مشایخی، ناظر پروژه: سیدرضا منتظری، تحقیق و پژوهش: دکتر محمدمهدی اسلامی و پژمان عرب، گفتار متن: فریبا کوثری، فیلمبرداران: محمدمهدی حبیبی، محمدامین صدیقیمقدم، صدابردار: عباس عقبایی، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، برنامهریز: سیدمحمدسجاد سیدصالحی، گرافیک: محمد رازقی، مدیران تولید: امجد خروشی و سعید مولوی، آرشیو: آرش نقیبی، اصلاح رنگ و نور: علیرضا مؤمن، مشاور هنری کارگردان: علیرضا عطاریانی و مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان.
