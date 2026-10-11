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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

فرماندار گناوه: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب چهارروستایی تکمیل شد

فرماندار گناوه: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب چهارروستایی تکمیل شد

بوشهر- فرماندار گناوه از تکمیل و بهره‌برداری پروژه نوسازی شبکه توزیع و انشعابات آبرسانی روستای چهارروستایی این شهرستان پس از هشت سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر یکشنبه در بازدید از این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چهارروستایی که به طول ۲۵ کیلومتر از سال ۱۳۹۷ آغاز و نیمه تمام مانده بود، در مجموع ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

فرماندار گناوه افزود: با تکمیل این پروژه و اجرای ۱۲ حوضچه، زمینه اتصال یک‌هزار و ۲۰۰ انشعاب به شبکه نوسازی‌شده فراهم شده است که نقش مهمی در بهبود و رفع مشکل وضعیت توزیع آب آشامیدنی این روستا ایفا می کند.

وی گفت: از مجموع ۲۵ کیلومتر این پروژه ، پنج کیلومتر شبکه آن با حمایت و مساعدت دهیاری اجرا شده است.

فرماندار گناوه: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب چهارروستایی تکمیل شد

اسفندیاری با اشاره به اهمیت تکمیل این پروژه پس از هشت سال، بهره‌برداری از آن در دولت وفاق ملی را خدمتی در راستای تأمین نیازهای مردم این روستا دانست که به آنها تقدیم می شود.

وی از رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان، دهیار و شورای اسلامی روستای چهارروستایی و پیگیری های معاون عمرانی فرماندار برای تکمیل این پروژه قدردانی کرد.

روستای چهار روستایی از روستاهای پرجمعیت شهرستان گناوه در بخش بندرریگ‌ واقع است.

کد مطلب 6974433

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