به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری اظهار کرد: هنرمندان صنایع‌دستی استان اردبیل با حضور در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری تهران، ظرفیت‌های حوزه صنایع‌دستی جامعه عشایری و روستایی استان را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه این نمایشگاه از 16 تا 19 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، افزود: نمایندگان استان اردبیل در این نمایشگاه در قالب 22 غرفه حضور دارند که بسیاری از آنها فعالان حوزه صنایع‌دستی بودند و فعالان صنایع‌دستی عشایری و روستایی استان را نمایندگی می‌کردند.

وی افزود: صنعتگران حوزه صنایع‌دستی در رشته‌هایی مانند گلیم‌بافی، ورنی‌بافی و چرم دست‌دوز در این نمایشگاه حضور دارند و علاوه بر آن ظرفیت بومگردی‌ها و گردشگری عشایری استان نیز با حضور نمایندگانی از این جامعه معرفی می‌شود.

جباری ادامه داد: حضور در نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به ویژه در حوزه روستایی و عشایری است و استان اردبیل از حضور فعالان صنایع‌دستی و گردشگری در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی حمایت می‌کند.