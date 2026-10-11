به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در نشست مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته ۷۸۰میلیارد تومان از محل مولدسازی در استان تأمین شده، اظهار کرد: با توجه به نیاز پروژه‌های عمرانی باید روند شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد شتاب بگیرد.

وی به اقدامات انجام‌شده در زمینه مولدسازی اظهار کرد: تاکنون ۵۵ پرونده به ارزش ۳هزار میلیارد تومان در حوزه مولدسازی تعیین تکلیف شده و مراحل نهایی‌سازی آن در حال انجام است.

استاندار اردبیل با تأکید بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه مولدسازی، بیان کرد: باید به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود که اموال و دارایی‌های مازاد و فاقد کاربرد خود را برای بررسی و تعیین تکلیف اعلام کنند.

امامی یگانه همچنین بر تشکیل تیمی تخصصی برای ارزیابی، شناسایی و جمع‌بندی ظرفیت‌های مولدسازی در استان تأکید کرد و ادامه داد: تأمین منابع مالی پروژه‌های شاخص باید از مسیر تهاتر و با بهره‌گیری از دارایی‌های مازاد برنامه‌ریزی شود.

وی گفت: شناسایی و تعیین تکلیف اموال مازاد دولتی باید با توجه به نیازهای اجرایی و اولویت پروژه‌های شاخص استان انجام شود تا منابع حاصل از این محل به تکمیل طرح‌های مهم اختصاص یابد.