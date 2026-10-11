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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

هدف‌گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی برای مولدسازی در استان اردبیل

هدف‌گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی برای مولدسازی در استان اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل از هدف‌گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی برای مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در نشست مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته ۷۸۰میلیارد تومان از محل مولدسازی در استان تأمین شده، اظهار کرد: با توجه به نیاز پروژه‌های عمرانی باید روند شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد شتاب بگیرد.

وی به اقدامات انجام‌شده در زمینه مولدسازی اظهار کرد: تاکنون ۵۵ پرونده به ارزش ۳هزار میلیارد تومان در حوزه مولدسازی تعیین تکلیف شده و مراحل نهایی‌سازی آن در حال انجام است.

استاندار اردبیل با تأکید بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه مولدسازی، بیان کرد: باید به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود که اموال و دارایی‌های مازاد و فاقد کاربرد خود را برای بررسی و تعیین تکلیف اعلام کنند.

امامی یگانه همچنین بر تشکیل تیمی تخصصی برای ارزیابی، شناسایی و جمع‌بندی ظرفیت‌های مولدسازی در استان تأکید کرد و ادامه داد: تأمین منابع مالی پروژه‌های شاخص باید از مسیر تهاتر و با بهره‌گیری از دارایی‌های مازاد برنامه‌ریزی شود.

وی گفت: شناسایی و تعیین تکلیف اموال مازاد دولتی باید با توجه به نیازهای اجرایی و اولویت پروژه‌های شاخص استان انجام شود تا منابع حاصل از این محل به تکمیل طرح‌های مهم اختصاص یابد.

کد مطلب 6974757

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