به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرعامل و کارکنان اداره‌کل استاندارد استان مرکزی به مناسبت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: با توجه به نقش نظارت‌های استاندارد در صیانت از سلامت عمومی، بر ضرورت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و افزایش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مورد تأکید است.

وی افزود: نظارت بر کیفیت غذا و دارو از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های متولی است و رستوران‌ها، داروخانه‌ها و مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی و دارویی باید به‌صورت مستمر مورد بازرسی قرار گیرند تا سلامت و حقوق مردم به‌درستی تأمین شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر اهمیت کیفیت غذای بیمارستانی تصریح کرد: تأمین غذای سالم و داروی باکیفیت باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و نظارت‌ها در این حوزه با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.

ضرورت ارتقای کیفیت نان و ترویج مصرف نان سبوس‌دار

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به جایگاه نان در سبد غذایی خانوارها، بر ضرورت ارتقای کیفیت و ارزش غذایی نان تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای ترویج مصرف نان سبوس‌دار و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت تغذیه سالم اعمال شود.

وی ادامه داد: نان سالم، غذای باکیفیت و داروی استاندارد از نیازهای اساسی مردم است و کیفیت محصولات مصرفی ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های مسئول باید با جدیت بیشتری وظایف نظارتی خود را انجام دهند.

مصرف بالای بنزین نیازمند برنامه‌ریزی اساسی است

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی و توجه به عملکرد صنایع بزرگ، بر لزوم مدیریت مصرف بنزین در کشور تأکید کرد و گفت: میزان مصرف بنزین بالاست و کنترل این وضعیت به برنامه‌ریزی اساسی و اتخاذ راهکارهای مؤثر در سطح ملی نیاز دارد.

وی افزود: ارتقای استاندارد خودروها، افزایش ایمنی و کاهش مصرف سوخت باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و برای بهبود شرایط موجود، راهکارهای عملی و برنامه‌های بلندمدت تدوین شود.

رعایت استاندارد باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی فرهنگ‌سازی را یکی از الزامات تحقق اهداف استاندارد دانست و تاکید کرد: رعایت استانداردها نباید صرفاً به بازرسی‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و فعالان زنجیره تأمین کالا و خدمات، خود را در برابر سلامت و حقوق مردم مسئول بدانند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت روحیه امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری در جامعه افزود: همه افراد و مجموعه‌ها باید خود را امین مردم بدانند، مسئولیت وظایف خود را بپذیرند و در برابر عملکردشان پاسخگو باشند؛ دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز باید با تعهد و احساس مسئولیت، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

آیت الله دری نجف‌آبادی بر تقویت نظارت‌های استاندارد، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و فرهنگ‌سازی برای مصرف محصولات سالم و استاندارد تأکید کرد و گفت: تلاش‌های مدیران و کارکنان اداره‌کل استاندارد استان مرکزی در مسیر خدمت‌رسانی و صیانت از حقوق مردم، مورد قدردانی است.