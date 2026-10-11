به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت بهداشت این فراخوان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های بیمارستانی دولتی، افزایش ظرفیت ارائه خدمات سلامت و استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود منتشر شده است.

بر اساس این فراخوان، اشخاص حقوقی دارای توانمندی مالی و فنی مرتبط و برخوردار از تجربه در زمینه ساخت و تکمیل پروژه‌های بیمارستانی، تامین و نصب تجهیزات، مدیریت و بهره‌برداری از مراکز درمانی و ارائه خدمات بیمارستانی می‌توانند آمادگی اولیه خود را برای مشارکت در این طرح اعلام کنند.

موضوع مشارکت، متناسب با شرایط و مشخصات هر پروژه، می‌تواند شامل تکمیل عملیات ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات، مدیریت و بهره‌برداری از بیمارستان و ارائه خدمات بیمارستانی در چارچوب الگوهای مشارکت عمومی خصوصی و مدل مالی متناسب با هر پروژه باشد.

متقاضیان باید مستندات اولیه شامل معرفی شرکت و سوابق فعالیت، سوابق اجرای پروژه‌های بیمارستانی و درمانی، تجربه مدیریت و بهره‌برداری از مراکز درمانی، اطلاعات مربوط به توان مالی، سوابق تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشابه، توانمندی‌های فنی و اجرایی و همچنین حوزه‌ها و پروژه‌های مورد علاقه برای مشارکت را ارائه کنند.

بر این اساس، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با مراجعه به مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واقع در تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار فرحزادی، خیابان ایوانک شرقی، ساختمان ستاد وزارت بهداشت، بلوک A، طبقه چهارم، آمادگی اولیه خود را اعلام کنند. همچنین شماره ۸۱۴۵۵۶۳۲ برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.

فهرست پروژه‌های بیمارستانی نیمه‌تمام مورد نظر نیز هنگام مراجعه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وزارت بهداشت تاکید کرده است که این فراخوان صرفا با هدف شناسایی و ارزیابی اولیه ظرفیت متقاضیان و تشکیل بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بالقوه منتشر شده و به‌منزله تعهد این وزارتخانه برای واگذاری پروژه، انعقاد قرارداد یا پذیرش پیشنهادها نیست.

فرآیند انتخاب متقاضیان و انعقاد قرارداد نیز پس از مرحله شناسایی اولیه، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و متناسب با شرایط فنی، اقتصادی و مالی هر پروژه، از طریق فراخوان‌های جداگانه برای هر پروژه انجام خواهد شد.