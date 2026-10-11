حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید و شهدای گران‌قدر در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خون پاک شهیدان، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب ، حقیقتی فراموش‌نشدنی در حافظه تاریخی ملت ایران است؛ خونی که نه‌تنها مسئولیت خونخواهی و عدالت‌خواهی را بر دوش ما می‌گذارد، بلکه پیمانی عمیق با آرمان‌ها، اندیشه‌ها و مسیری است که آنان با ایمان و ایثار ترسیم کردند.

وی افزود: خونخواهی شهدا تنها در بیان احساسات و تکرار شعارها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در وفاداری به عهدی معنا می‌یابد که با خون پاک آنان بسته‌ایم؛ عهدی برای حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی، صیانت از وحدت ملی، ایستادگی در برابر ظلم و پاسداری از ارزش‌هایی که شهیدان، جان خویش را در راه آن فدا کردند. این عهد، مسئولیتی همیشگی است که باید در رفتار، تصمیم‌ها و انتخاب‌های ما تجلی پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر اینکه آزادی خواهان جهان در برابر خون رهبر شهید و دیگر شهدای والامقام، خود را متعهد به ادامه راه امام شهید می‌دانند، خاطرنشان کرد: انتقام خون شهیدان، مطالبه‌ای برخاسته از حق و عدالت است و این مسیر باید با اراده‌ای استوار، هوشیاری، انسجام ملی و در چارچوب تدبیر و مسئولیت‌پذیری دنبال شود. اجازه نخواهیم داد یاد و آرمان‌های شهدا در گذر زمان به خاطره‌ای صرف تبدیل شود؛ چراکه هر شهید، چراغی برای روشن نگه‌داشتن مسیر آینده این ملت است.

قنبری ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و جهاد تبیین نیاز داریم. دشمن می‌کوشد با تحریف واقعیت‌ها و تضعیف اراده ملت‌ها، مسیر حق‌طلبی را منحرف کند؛ اما رسالت ما این است که با تبیین حقیقت، انتقال درست پیام شهدا به نسل جوان و پاسداری از سرمایه اجتماعی انقلاب، اجازه ندهیم پرچمی که با خون پاک شهیدان برافراشته شده است، بر زمین بماند.

وی در پایان تأکید کرد: عهد ما با رهبر شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی، عهدی برآمده از ایمان، وفاداری و مسئولیت است؛ عهدی که با گذشت زمان رنگ نمی‌بازد و با دشواری‌ها سست نمی‌شود. خون شهیدان در رگ‌های بیداری این ملت جاری است و راه آنان با عزم راسخ، وحدت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت.